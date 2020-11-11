Глава Минобразования пожаловался, что время от времени просто вынужден опровергать "информационные вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования. И заверил, что об отмене 12-летки даже речи не идет.

Много лет в образовательном сообществе идет дискуссия о том, когда надо начинать или завершать школьное обучение. Об этом напомнил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Читайте также Если карантин продлится, дети потеряют учебные достижения, – Новосад

По его словам, в рамках этой дискуссии вообще не идет речь о возвращении 10-летки. К тому же 12-летняя система - "это общеевропейская тенденция".

Например, в некоторых федеральных землях Германии ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 в школе и 3,5 года бакалавриата,

– рассказал чиновник.

Зато в Украине родители часто возмущаются, что дети будут заканчивать школу в 18 – 19 лет. Это не такая уж и беда, считает Шкарлет: "В некоторых странах ЕС обучения начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Это стоит обдумать".



Сергей Шкарлет исполняет обязанности руководителя МОН / Фото МОН

В целом глава Минобразования признает, что есть проблемы, вокруг которых продолжаются дискуссии. Но в итоге удобную и эффективную систему образования для детей, родителей и педагогов будут строить именно на базе 12-летней школы.

Дискуссия открыта. И пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать,

– подытожил Шкарлет.

Коротко о реформе школьного образования в Украине

Украинских школьников учат по стандартам Новой украинской школы. Срок обучения – 12 лет.

Новая украинская школа – ключевая реформа МОН, которую начали воплощать в сентябре 2017 года.

Тогда приняли новый закон "Об образовании", а в феврале 2018 правительство утвердило Госстандарт начального образования.