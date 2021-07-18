Отдыхать или учиться: как ученикам провести лето с пользой

Традиционно лето считается сезоном отдыха и перерыва в обучении. И для многих школьников это "важная" причина не приобретать новые знания. Но есть множество идей, которые помогут провести лето с пользой.

По словам экспертов, летом наш организм "включается" на полную мощность. К тому же, долгие дни повышают выработку серотонина – "гормона радости", который отвечает за настроение и самочувствие.

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Почему для учебы не стоит ждать осени

Для улучшения любой сферы жизни не стоит ждать понедельника, нового года или осени. Лучшее время – сегодня. Какую бы форму обучения вы не выбрали, летний "старт" будет иметь множество преимуществ.

В частности, в крутых репетиторов и на курсах, куда стремятся попасть многие желающие, еще есть свободные места. Кроме того, вы можете выбрать наиболее удобное расписание.



Ребенок учится дома / Фото Unsplash

Также во время каникул некоторым ученикам легче преодолеть лень, ведь после 90 (условно) минут урока остается еще много сладких часов летнего отдыха.

Варианты полезного отдыха

Чтобы провести лето с пользой, определитесь с ожиданиями. Что вы считаете полезным для своей семьи? Чего хочет ребенок? Готовы ли продумывать эффективное лето для школьника, а, может, доверите эту задачу профессионалам? Ниже приведены несколько вариантов времяпрепровождения с пользой.

Детские лагеря – учимся и общаемся

Ученики средней и старшей школы просто обожают общение со сверстниками. Об этом стоит помнить, планируя летние каникулы. Детские оздоровительные лагеря – отличный вариант отдыха, ведь в них дети учатся коммуницировать друг с другом.

Можно найти лагерь, который осуществляет и учебную деятельность – таких очень много. Уже никого не удивишь детскими лагерями с изучением английского языка.

Самостоятельное непринужденное обучение

Главное – не переусердствовать. Детям до 10 лет вполне достаточно полчаса 2 – 3 раза в неделю. Еще родителям нужно постараться, чтобы летние занятия были в радость. Но это не так сложно, как кажется!

Гуляйте и по дороге повторяйте сложение и вычитание или таблицу умножения. Посчитайте, сколько собак встретили по дороге, которых пород и тому подобное.

Читайте вместе с малышом, поощряйте их интерес к книгам. И обязательно поговорите с ребенком о книге, которую он сейчас читает. Задайте вопрос по тексту, обсудите характер и поступки героев.

У учеников средних и старших классов ситуация иная. Если школьник имеет проблемы с каким-то из предметов, то летние занятия – необходимость. И в этой ситуации лучшим решением будет обратиться к профессионалам. Особенно, если в следующем учебном году на вашего ребенка ждет ВНО.

Онлайн-школа "На Урок"

Куда лучше отправить ребенка в 2021 году – смотрите перечень летних лагерей в статье

Онлайн-школа "На Урок" не идет на каникулы и работает для вас без перерыва. Опытные преподаватели помогут проанализировать имеющийся уровень знаний и рассчитать количество занятий, необходимых для освоения или повторения материала.

Поэтому ребенок будет иметь личного куратора, который будет координировать обучение. К работе можно присоединиться в любой момент и выбрать удобный для школьника темп обучения. Команда методистов учла оптимальный объем материала, чтобы избежать информационной перегрузки.

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Теория подается просто и наглядно: краткие конспекты, презентации, видео и тому подобное. В то же время практические задачи креативные и разнообразные. Каждый курс доступен в записи и всегда открыт для просмотра.

И объясняйте школьникам, что для достижения цели нужно системно работать и прилагать усилия. Поэтому учиться летом полезно и приятно!