В профсоюзе обращают внимание на то, что по состоянию на 1 ноября 2021 года остатки образовательной субвенции, выделенной из государственного бюджета местным бюджетам, составляли 6,8 миллиарда гривен.

К теме Регионы не использовали 7 миллиардов образовательной субвенции: на что могут потратить средства

Также педагоги отмечают, что целевое назначение образовательной субвенции – это оплата труда с начислениями педагогам школ, детских домов, учебно-реабилитационных центров, инклюзивно-ресурсных центров, а также профтехов и колледжей.

В профсоюзе говорят, что избыток образовательной субвенции в одних местных бюджетах и ее недостаточность в других вызваны несправедливым ее формульным распределением. По их словам:

одним общинам – занижая расчетный показатель наполняемости классов, ее выделяют в больших объемах, чем требуется на существующую сеть классов,

а другим общинам – этот расчетный показатель наполняемости классов завышают, таким образом не добавляют общинам необходимые средства на финансирование существующей сети классов.

Также в профсоюзе отмечают, что несправедливое формульное распределение образовательной субвенции стало одной из причин несвоевременной выплаты зарплаты учителям и уменьшения надбавок за престижность труда.

Имея резервы образовательной субвенции на отдельных территориях, ее экономят, не доплачивая учителям и другим педагогам надбавку за престижность педагогического труда,

– добавили педагоги.

Негативной в этом контексте является норма статьи 103-2 Бюджетного кодекса, которая предусматривает разрешение на использование остатков образовательной субвенции на конец бюджетного периода на обновление материально-технической базы учебных заведений.

По мнению работников профсоюза, это побуждает местную власть экономить на учителях, недоплачивая им, чтобы сэкономленные средства направить на решение местных пробелов, которые должны финансироваться за счет местных бюджетов.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. В целом должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.