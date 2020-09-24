В 2021 году в Украине введут отдельный тест по украинскому языку. Однако эксперты уверяют, что это уменьшит значимость изучения украинской литературы.

Отрицает это мнение пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Интересно Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: детали

Так, в УЦОКО отмечают, что решение о введении отдельной сертификационной работы по украинскому языку было принято МОН еще в 2019 году. По их словам, такое решение ни в коем случае не уменьшает значимости изучения украинской литературы учащимися.

"Предложенная модель ВНО не уменьшит преподавание учебных дисциплин в школе, зато должна обеспечить лучший отбор в вузы", – заверили в УЦОКО.

В ведомстве уверяют, что овладение украинского языка невозможно без глубокого прочтения и анализа произведений по украинской литературе, и это является основной задачей школ. Именно они должны способствовать интересу молодежи произведениями отечественных авторов, формировать гражданское мировоззрение учащихся и тому подобное.

Специалисты Украинского центра заявили, что разработанное ими ВНО по украинскому языку предусматривает демонстрацию важных компетентностей, которые формируются только на занятиях по украинской и зарубежной литературе.

"Подавляющее большинство участников ВНО приводит примеры именно из украинской литературы, поскольку они позволяют лучше проиллюстрировать позицию автора", – добавляют в УЦОКО.



К слову, офис уполномоченного по защите государственного языка направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство сохранило комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а не разделяло его.