Отдельное ВНО по украинскому языку обеспечит лучший отбор абитуриентов, – УЦОКО
В 2021 году в Украине введут отдельный тест по украинскому языку. Однако эксперты уверяют, что это уменьшит значимость изучения украинской литературы.
Отрицает это мнение пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Интересно Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: детали
Так, в УЦОКО отмечают, что решение о введении отдельной сертификационной работы по украинскому языку было принято МОН еще в 2019 году. По их словам, такое решение ни в коем случае не уменьшает значимости изучения украинской литературы учащимися.
"Предложенная модель ВНО не уменьшит преподавание учебных дисциплин в школе, зато должна обеспечить лучший отбор в вузы", – заверили в УЦОКО.
В ведомстве уверяют, что овладение украинского языка невозможно без глубокого прочтения и анализа произведений по украинской литературе, и это является основной задачей школ. Именно они должны способствовать интересу молодежи произведениями отечественных авторов, формировать гражданское мировоззрение учащихся и тому подобное.
Специалисты Украинского центра заявили, что разработанное ими ВНО по украинскому языку предусматривает демонстрацию важных компетентностей, которые формируются только на занятиях по украинской и зарубежной литературе.
"Подавляющее большинство участников ВНО приводит примеры именно из украинской литературы, поскольку они позволяют лучше проиллюстрировать позицию автора", – добавляют в УЦОКО.
К слову, офис уполномоченного по защите государственного языка направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство сохранило комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а не разделяло его.
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