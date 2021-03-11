Отца девочки, которую унизили в детском саду Черновцов на 8 марта, начали травить в соцсетях. По его словам, его семью хотят выжить из учреждения образования.

Отца девочки начали травить

Отец Игорь Лесько рассказал, что его обвиняют в жадности и желании пропиариться на ситуации.

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В частности, мужчину начали травить. Так, от пользователей соцсети звучат следующие тезисы:

"Отец – жлоб",

"Надо быть как все",

"Твоему ребенку подарки должен покупать ты",

"Отец пиарится на травмах ребенка",

"Родители притрушены на всю голову. Не хотите поздравлять – до свидания. Таких принципиальных в каждом садике много, и они сами создают такую ситуацию".

"Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", – рассказывает Игорь Лесько.

Как сейчас относятся к девочке в садике

По словам отца, после этой ситуации в садике нет буллинга в отношении его ребенка. Поэтому родители не планируют переводить дочь в другой садик.

Но до сих пор продолжается противостояние между отцом и членами родительского комитета. Игорь Лесько считает, что члены родительского комитета сделают все возможное, чтобы выжить их из садика.

Сейчас специалисты отдела образования проводят в садике служебное расследование.

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