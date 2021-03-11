Хотят выжить из садика: отца девочки, которую не поздравили на 8 марта, начали травить
Отца девочки, которую унизили в детском саду Черновцов на 8 марта, начали травить в соцсетях. По его словам, его семью хотят выжить из учреждения образования.
Источник:"Громадское"
Отца девочки начали травить
Отец Игорь Лесько рассказал, что его обвиняют в жадности и желании пропиариться на ситуации.
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В частности, мужчину начали травить. Так, от пользователей соцсети звучат следующие тезисы:
- "Отец – жлоб",
- "Надо быть как все",
- "Твоему ребенку подарки должен покупать ты",
- "Отец пиарится на травмах ребенка",
- "Родители притрушены на всю голову. Не хотите поздравлять – до свидания. Таких принципиальных в каждом садике много, и они сами создают такую ситуацию".
"Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", – рассказывает Игорь Лесько.
Как сейчас относятся к девочке в садике
По словам отца, после этой ситуации в садике нет буллинга в отношении его ребенка. Поэтому родители не планируют переводить дочь в другой садик.
Но до сих пор продолжается противостояние между отцом и членами родительского комитета. Игорь Лесько считает, что члены родительского комитета сделают все возможное, чтобы выжить их из садика.
Сейчас специалисты отдела образования проводят в садике служебное расследование.
Что известно о ситуации с подарком на 8 Марта
- Девочку специально наказали в детсаду на 8 Марта, из-за отказа родителей сдавать деньги на празднование.
- В администрации садика отметили, что сбор средств – инициатива исключительно родительского комитета.
- Зато 5-летняя Марина Лесько, которую не поздравили в садике, получила подарок от президента Владимира Зеленского.
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