В 2020 году никто не имеет права требовать от учителей документ о подтверждении конкретного объема повышения квалификации.

Такое требование является безосновательным. Об этом написал депутат от "Слуги народа" и член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в фейсбуке.

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Он отметил, что регулярно получает обращения и вопросы учителей о повышении квалификации. Ведь закон об образовании обязывает учителей проходить повышение квалификации не менее 150 часов за 5 лет.

Некоторые исполнительные директора требуют от учителей эти 150 часов. Но на самом деле обязанность пройти 150 часов повышения квалификации появилась только 28 сентября 2017 года. Так что и требовать от учителей такой объем можно начиная с 28 сентября 2022 года,

– написал Роман Грищук.

Депутат заверил, что педагоги должны повышать свою квалификацию ежегодно, а общее количество академических часов на это не может быть меньше 150 часов и оплачивается за счет государственных средств.

Однако до 28 сентября 2022 года никто не имеет права требовать от учителей подтверждения конкретного объема повышения квалификации. Единственное, что могут требовать директора, – это документ, подтверждающий ежегодное повышение квалификации, независимо от формы и объема.

Грищук заверил, что, безусловно, каждый учитель должен повышать свою квалификацию ежегодно.

"Вместе с тем законодательство не определяет ни минимального, ни максимального количества часов, которые учитель должен посвятить своему профессиональному развитию в течение одного года. Этот вопрос должен решаться педагогами и согласовываться на педсовете школы", – говорится в письме Департамента образования и науки.

К слову, в МОН рассказали, что все учителя 5 – 9 классов, которые будут учить школьников по новому стандарту базового среднего образования (Новая украинская школа) в 2022 году, должны пройти обязательное повышение квалификации. Обучение начнется в 2021 году.