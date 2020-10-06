От коронавируса 5 октября скончался академик Национальной академии педагогических наук, декан географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Ярослав Олейник. Ему было 67 лет.

Об этом сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень в фейсбуке.

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"Только что стало известно о смерти академика НАПН, члена президиума академии, декана географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус", – написал он.

Добавим, что из-за COVID-19 за несколько дней до смерти Ярослав Олейник попал без сознания в Александровскую больницу, где впоследствии и умер.

Кремень также отметил, что коллеги ученого до сих пор не могут поверить в его смерть, ведь он всегда был активным. "Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный человек, патриот Украины, большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богданович Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Кремень.

Что известно о Ярославе Олейнике

Ярослав Богданович Олейник – доктор экономических наук, декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик Национальной Академии педагогических наук Украины и Академии наук высшего образования Украины.

Родился он 14 декабря 1952 года в селе Купчинцы Козовского района Тернопольской области. Ярослав Олейник – заслуженный деятель науки и техники Украины 2002 года, а в 2009 году был награжден орденом "За заслуги" III степени. Он является автором более 500 научных работ.