Различные платформы предлагают своим пользователям освоить новые профессии или развить конкретный навык. Многие курсы являются платными, однако можно встретить и бесплатные предложения.

На тему Разрушить мифы: украинский банк запустил новый бесплатный курс на платформе Prometheus

Prometheus

Украинский сервис Prometheus позиционирует себя как общественный проект массовых открытых онлайн-курсов. Несмотря на то, что появился он относительно недавно, а именно в 2014 году, сразу сумел стать популярным среди людей, которые стремятся к новым знаниям. Благодаря этой платформе каждый в Украине, независимо от возраста, социального статуса и места проживания, может стать студентом. Здесь вы найдете бесплатные учебные курсы университетского уровня от преподавателей КНУ, КПИ и Киево-Могилянской академии. Выбрав тему, появляется возможность просматривать видеолекции, выполнять интерактивные задания, чтобы проверить полученные знания, а также общаться на форумах с другими студентами и преподавателями. При условии успешного выполнения всех задач, студент получает сертификат о завершении курса.

Coursera Coursera – образовательный проект, который предлагает своим слушателям сотни бесплатных онлайн-курсов по различным предметам от ведущих американских университетов. В случае успешного окончания студент получает сертификат. Студенты сами выбирают время для обучения, просматривают видеолекции, выполняют домашние задания и проверяют выполненные работы других студентов. Преподаватели устанавливают минимальное количество баллов, которые необходимо набрать студенту. Короткие курсы длятся 3 недели, однако есть и такие, которые рассчитаны на 10 и более недель. Несмотря на то, что видеолекции читают на английском языке, самые популярные из них имеют субтитры на украинском или русском языке. Интересно Тайм-менеджмент для школьников: как научить детей все успевать во время онлайн-обучения

EdEra EdEra (Education Era) – образовательный проект, задача которого – сделать обучение в Украине качественным и доступным. Все курсы на платформе бесплатные. К каждой лекции прилагаются необходимые материалы – конспект с иллюстрациями и пояснениями. Каждую неделю студенты сдают домашнее задание, а в конце курса – экзамен. Учиться можно в любое удобное время, а успешность подтверждается сертификатом.

ВУМ ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанционная платформа гражданского образования. Онлайн-проект предлагает более 30 тем для бесплатного обучения. Курсы сформированные из видеолекций, практических заданий и контрольных вопросов. Форум дает возможность общаться с другими студентами и преподавателями. Лекции читают ведущие преподаватели бизнес-школ, гражданского сектора, практики из бизнеса и социальной сферы, а потому онлайн-курсы связанные с такими направлениями как персональное развитие, реализация потенциала, предпринимательство, формирование открытого общества в Украине. Интересно Подготовка к ВНО и профориентация: бесплатные образовательные услуги в Черновцах

Duolingo Если вы поставили перед собой цель изучить иностранный язык, тогда вам однозначно поможет бесплатная платформа Duolingo, в которой есть также русский и украинский интерфейс. Обучение проходит в игровой форме, с каждым уровнем задачи становятся более сложными, а за их выполнение вы получаете виртуальные деньги – линготы. За них можно купить переход на более высокий уровень или дополнительный закрытый доступ. Больше всего внимания уделяется письменным урокам и диктантам. Пользователи этой онлайн-платформы могут добавлять друзей, чтобы с ними соревноваться в изучении языка. На тему Как быстро и легко выучить украинский язык: запустили образовательную платформу