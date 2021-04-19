Различные платформы предлагают своим пользователям освоить новые профессии или развить конкретный навык. Многие курсы являются платными, однако можно встретить и бесплатные предложения.
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Prometheus
Украинский сервис Prometheus позиционирует себя как общественный проект массовых открытых онлайн-курсов. Несмотря на то, что появился он относительно недавно, а именно в 2014 году, сразу сумел стать популярным среди людей, которые стремятся к новым знаниям.
Благодаря этой платформе каждый в Украине, независимо от возраста, социального статуса и места проживания, может стать студентом. Здесь вы найдете бесплатные учебные курсы университетского уровня от преподавателей КНУ, КПИ и Киево-Могилянской академии.
Выбрав тему, появляется возможность просматривать видеолекции, выполнять интерактивные задания, чтобы проверить полученные знания, а также общаться на форумах с другими студентами и преподавателями. При условии успешного выполнения всех задач, студент получает сертификат о завершении курса.
Coursera
Coursera – образовательный проект, который предлагает своим слушателям сотни бесплатных онлайн-курсов по различным предметам от ведущих американских университетов. В случае успешного окончания студент получает сертификат.
Студенты сами выбирают время для обучения, просматривают видеолекции, выполняют домашние задания и проверяют выполненные работы других студентов.
Преподаватели устанавливают минимальное количество баллов, которые необходимо набрать студенту. Короткие курсы длятся 3 недели, однако есть и такие, которые рассчитаны на 10 и более недель.
Несмотря на то, что видеолекции читают на английском языке, самые популярные из них имеют субтитры на украинском или русском языке.
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EdEra
EdEra (Education Era) – образовательный проект, задача которого – сделать обучение в Украине качественным и доступным. Все курсы на платформе бесплатные.
К каждой лекции прилагаются необходимые материалы – конспект с иллюстрациями и пояснениями. Каждую неделю студенты сдают домашнее задание, а в конце курса – экзамен. Учиться можно в любое удобное время, а успешность подтверждается сертификатом.
ВУМ
ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанционная платформа гражданского образования. Онлайн-проект предлагает более 30 тем для бесплатного обучения.
Курсы сформированные из видеолекций, практических заданий и контрольных вопросов. Форум дает возможность общаться с другими студентами и преподавателями.
Лекции читают ведущие преподаватели бизнес-школ, гражданского сектора, практики из бизнеса и социальной сферы, а потому онлайн-курсы связанные с такими направлениями как персональное развитие, реализация потенциала, предпринимательство, формирование открытого общества в Украине.
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Duolingo
Если вы поставили перед собой цель изучить иностранный язык, тогда вам однозначно поможет бесплатная платформа Duolingo, в которой есть также русский и украинский интерфейс.
Обучение проходит в игровой форме, с каждым уровнем задачи становятся более сложными, а за их выполнение вы получаете виртуальные деньги – линготы. За них можно купить переход на более высокий уровень или дополнительный закрытый доступ. Больше всего внимания уделяется письменным урокам и диктантам.
Пользователи этой онлайн-платформы могут добавлять друзей, чтобы с ними соревноваться в изучении языка.
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TED
TED (Technology, Entertainment, Design) – некоммерческий проект, который каждый год в Эдинбурге и Лонг-Бич собирает со всего мира ученых, бизнесменов, политиков и активистов. Цель конференции – распространить в обществе уникальные и интересные идеи. После встреч речи появляются на сайте TED, просматривать которые может каждый желающий.
На сайте можно найти более 2 тысяч видео, ко многим из них добавлены субтитры на украинском или русском языках.
Разнообразие тем на сайте впечатляет, поэтому каждый сможет найти что-то интересное для себя.