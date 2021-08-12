Неиспользованные остатки образовательной субвенции могут отдать на школьные столовые

На счетах местных бюджетов собрано почти 7 миллиардов гривен неиспользованных остатков образовательной субвенции. Правительство разрешило направить эти средства на приобретение оборудования для столовых и учебных кабинетов школ.

Такое распоряжение утвердил Кабинет Министров на заседании 11 августа. Министр образования Сергей Шкарлет убеждает, что это поможет эффективно использовать целевые остатки образовательной субвенции в 2021 году.

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Так, остатки средств по образовательной субвенции используются в 2021 году и последующих бюджетных периодах в установленном порядке, а сэкономленные средства пойдут на приобретение оборудования для столовых и учебных кабинетов учебных заведений.

Оборудование для столовых могут закупить такие учебные заведения:

опорные учреждения общего среднего образования с количеством учеников (без учета их филиалов) не менее 200 человек и их филиалы с таким же количеством учащихся;

школы с количеством учащихся не менее 400 человек;

школы, финансирование которых осуществляется из областного бюджета;

школы в селах (поселках), имеющих статус горных населенных пунктов, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, с количеством учащихся не менее 100 человек.

Использование образовательной субвенции осуществляется через софинансирование. Средствами субвенции можно профинансировать такую ​​наибольшую долю в различных учреждениях среднего образования:

70% для школ, финансируемых областным бюджетом и бюджетом городских территориальных общин, численностью населения более 40 тысяч человек; 90% для школ, финансируемых бюджетами городских территориальных общин, численностью менее 40 тысяч человек и поселковых и сельских территориальных общин; 95% для учреждений, расположенных в селах (поселках) со статусом горных населенных пунктов, и населенных пунктах на линии соприкосновения.

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Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что также почти 400 миллионов гривен будут направлены общинам для поддержки реформы школьного питания.

Это инициатива первой леди Елены Зеленской, которая позволит создать в украинских школах систему полезного и здорового питания. В 2020 году более 1800 школ отремонтировали свои пищеблоки. В этом году эта цифра будет существенно увеличена,

– написал он.

К слову, в Украине разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Оно более полезно для детей, но немного дороже.

Так, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что раньше для приготовить еды по всем требованиям надо было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов – от 14 до 25 гривен.

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