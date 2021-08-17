Почти 7 миллиардов субвенции пойдут на зарплаты учителям и обеспечения школ, – МОН

Министерство образования и науки Украины рекомендует директорам школ направить остатки средств образовательной субвенции, которые накопили местные органы власти, на зарплаты учителям и обновление материально-технической базы.

Отметим, что речь идет о почти 7 миллионах гривен. Минобразования направило соответствующие письма главам областных государственных администраций с разъяснением относительно использования остатков образовательной субвенции.

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По состоянию на 1 января 2021 года общий объем остатков средств по образовательной субвенции на счетах местных бюджетов составил 5 322,7 миллиона гривен, по состоянию на 1 июля 2021 года – 6 826,9 миллиона.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что цель МОН – усиливать взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления и обеспечить эффективное использование средств образовательной субвенции.

Остатки субвенции должны идти на зарплату учителям, закупку оборудования для столовых и учебных кабинетов, приобретение средств индивидуальной защиты. Бесцельное "зависание" средств на местных счетах является недопустимым явлением,

– отметил он.

В МОН добавили, что механизм использования средств образовательной субвенции урегулирован распоряжением правительства. Согласно документу, ее остатки используются в 2021 году и последующих бюджетных периодах с учетом целевого назначения.

Так, остатки средств по образовательной субвенции, сэкономленные вследствие проведения процедур закупок, направляются на приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) таких учебных заведений:

опорные учреждения общего среднего образования с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее чем 200 лиц и их филиалов;

школы с количеством учеников не менее 400 человек;

школы, финансирование которых осуществляется из областного бюджета;

школы, расположенные в селах (поселках), имеющих статус горных населенных пунктов, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, с количеством учеников не менее 100 человек.

В то же время за средства субвенции не может осуществляться приобретение мебели, посуды и других предметов, не относящихся к технологическому оборудованию, которое необходимо для организации питания в школах.

К слову, Шкарлет рассказал, что в 2021 году есть два повышения зарплат для педагогов. Первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%. По его словам, на 2022 год также ожидается повышение на конец года – примерно на 10%.