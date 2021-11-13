Останутся ли выпускники вузов без дипломов и что будет с НАОКВО: мнение эксперта

2 ноября Верховная Рада приняла законопроект №6197 о разблокировании работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Получат ли выпускники вузов дипломы в этом году и что будет с НАОКВО – читайте в статье.

Эксперт по вопросам правового образования в фонде DEJURE Иван Шемелинець высказал свое мнение относительно ситуации с НАОКВО. Он уверяет, что дипломы студенты получат, но для этого стоит подождать утверждения временной комиссии.

К теме Зачем для некоторых гуманитарных специальностей ввели ВНО по математике: ответ депутата

Что известно об отмене состава НАОКВО

Еще 13 октября 2021 года Верховный Суд признал противоправным и отменил решение Конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Также он отменил распоряжение правительства об утверждении состава НАОКВО.

Эксперт говорит, что если коротко, то Верховный Суд пришел к выводу, что было допущено существенное нарушение процедуры избрания состава НАОКВО.

ВС решил, что этот состав не соответствует основополагающему принципу его формирования – представительство членами различных областей знаний. Как считает суд, при условии соблюдения предусмотренной процедуры, состав НАОКВО был бы другим,

– подчеркнул Иван Шемелинець.

Получат ли выпускники вузов дипломы

В то же время постановление суда не является основанием для автоматической переоценки решений НАОКВО, которые орган принимал с момента утверждения его состава. Следовательно, принимаемые решения до этого автоматически не отменяются.

В то же время постановление Верховного суда спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами, которые в ближайшее время завершают обучение. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе.

Для решения проблемы специалисты предложили кардинально разные решения, некоторые из которых имели довольно сомнительный характер.

В частности предлагалось:

внести изменения в положения закона о возможности временно, до избрания нового состава НАОКВО, принимать решение об аккредитации образовательных программ МОНом;

внести изменения в положения закона о возможности выдавать документ о высшем образовании по неаккредитованными программами, соискателям, которые завершают обучение в 2021 году;

внести изменения в положение о продлении действия аккредитационных сертификатов на период до формирования состава НАОКВО;

ускорить, насколько это возможно избрание нового состава НАОКВО;

ввести эксперимент по предоставлению всем учреждениям образования институциональной аккредитации.

Тем не менее, члены профильного комитета решили, что наиболее правильным и обоснованным решением будет внести такие изменения в закон "О высшем образовании":

устранить коллизию относительно процедуры избрания состава НАОКВО, из-за которой стало возможным решение Верховного Суда.

предоставить правительству полномочия назначить временный состав НАОКВО без проведения конкурса до утверждения нового состава.

прекратить конкурс по избранию членов НАОКВО, который был начат до вступления в силу закона.

По словам эксперта, речь идет о соблюдении при формировании состава НАОКВО принципа не более одного лица от области знаний не для всех категорий лиц, а лишь для тех, которые работают по основному месту работы в:

Национальной академии наук Украины;

Национальной отраслевой академии наук (по одному представителю от каждой академии);

учреждении высшего образования государственной формы собственности

учреждении высшего образования коммунальной формы собственности;

учреждении высшего образования частной формы собственности.

Что будет с НАОКВО

Такой принцип теперь не будет распространяться на лиц, которые избираются из числа представителей всеукраинских объединений организаций работодателей, и среди соискателей высшего образования первого или второго уровня;

В то же время временный состав НАОКВО, который пока непонятно каким образом будет назначаться, должен завершить процесс аккредитации образовательных программ и будет действовать до утверждения нового состава НАОКВО.

В то же время комитет должен доработать этот законопроект с необходимыми технико-юридическими правками и с учетом замечаний Главного научно-экспертного управления и предложений народных депутатов.

Правки будут касаться, скорее всего, определения конкретного органа, который будет подавать кандидатуры во временный состав НАОКВО, и установления предельного срока полномочий временного состава НАОКВО,

– ответил Иван Шемелинець.

То есть теперь все будет зависеть от правительства, которое должно назначить временный состав НАОКВО и начать процедуру проведения конкурса по избранию членов НАОКВО в течение 1 месяца с момента вступления в силу закона.

Эксперт выразил надежду, что в процессе избрания нового состава не будет допущено нарушений законодательства и это не создаст риски для системы обеспечения качества высшего образования.