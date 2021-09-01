Останутся ли школы работать очно зависит от всех, – Шкарлет призвал учителей вакцинироваться

Министр образования и науки Сергей Шкарлет призвал учителей, которые планируют получить прививку против COVID-19, не затягивать с этим. По его словам, статистика заболеваемости коронавирусом растет, и от каждого из нас зависит, будут ли школы работать очно и в дальнейшем.

Сергей Шкарлет отметил, что требование Минздрава о наличие в коллективе школы 80% вакцинированных сотрудников вполне обоснованно, ведь заболеваемость COVID-19 растет.

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По данным областей, пока порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирская и Киевская области. Еще несколько областей имеют показатели около 50%.

Министр образования добавил, что самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области.

Останутся ли учебные заведения работать в очном режиме, без преувеличения, зависит от каждого из нас. От сознательного отношения к своему здоровью и соблюдения рекомендаций Минздрава каждого отдельного учителя, преподавателя, студента и родителей наших учеников,

– заявил Шкарлет.

Кроме того, глава МОН поблагодарил всех, кто уже выбрал путь вакцинации.

"И я с пониманием и уважением отношусь к тем, кто по веским причинам вынужден отказаться от вакцинации против коронавируса. В то же время всех, кто планирует провакцинироваться, но еще не успел этого сделать, я призываю не медлить", – сказал Шкарлет.

В итоге министр образования пожелал всем начать и завершить учебный год 2021/22 максимально комфортно и результативно.

Сегодня, 1 сентября, школы открывают свои двери для учеников. Обучение начинается в очном режиме, но дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионах. Предполагается, что школы, в которых привиты более 80% персонала, смогут работать в желтой и оранжевой зонах.