Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал в интервью, что общины в Украине сами решают, какие начальные школы создавать. Поэтому теоретически могут остаться российские школы. Однако выпускники учебных заведений могут поступать в украинские вузы.

Источник: LB.ua

По его словам, они заложили политику этапности восстановления функционирования украинского языка, чтобы людям было максимально комфортно.

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Сохранятся ли в Украине российские школы? Резников заверил, что у местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать такие начальные школы. И на это не влияет языковой закон.

Эта практика распространена в Украине. Есть венгерские школы на Закарпатье, в Киеве даже есть французский лицей. В Украине проживает более 200 национальностей, народностей, и все они имеют на это право,

– заявил вице-премьер.

Как будут поступать выпускники с оккупированных территорий в украинские вузы

Резников заверил, что сегодня в действующих условиях всех выпускников с временно оккупированных территорий пытаются льготно обеспечить возможностью получить высшее образование в Украине.

"Для этого существуют два центра: "Донбасс – Украина", "Крым – Украина". Перечень вузов для поступления уже объединен для этих центров", – сказал он.

По словам вице-премьера, после деоккупации в украинские вузы захотят попасть миллионы школьников из Донбасса и Крыма. Но Резников добавляет, что базовое образование везде похоже, но есть риски, связанные с навязыванием оккупантом определенной идеологии или вымышленных фактов.

Поэтому наша модель – это аттестация выпускников, проверка наличия у них тех компетенций, которые должен иметь человек с определенным уровнем образования в соответствии с украинскими стандартами. Мы будем принимать во внимание полученное образование,

– заверил он.

Как МОН организует поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий в 2021 году? Во время вступительной кампании 2021 года образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" начнут свою работу 7 июня, а закончат 24 сентября. Вступление будет организовано по упрощенной процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2 Это специально определенное количество льготных бюджетных мест для жителей временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент по ТОТ не обязан сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры по таким предметам:

украинский язык;

история Украины;

предмет на выбор (тот, который требует специальность).

Документы для поступления на бакалавра за средства госбюджета будут принимать до 19 июля 2021 года.