Остался один день: завершается регистрация участников на пробное ВНО

22 января завершается регистрация на пробное ВНО в 2022 году. Поэтому у участников есть только день, чтобы успеть зарегистрироваться.

Пробное тестирование пройдет уже в марте этого года. Все предметы разделили на два дня. 19 марта проведут пробное ВНО по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

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А 26 марта пройдет пробное ВНО по истории Украины, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Как зарегистрироваться

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте одного из региональных центров оценки качества образования. Участники должны найти свою область среди перечисленных и зарегистрироваться по ссылке:

После этого нужно распечатать квитанцию ​​и оплатить услугу. Квитанцию ​​можно получить в личном кабинете участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации. Там же можно позже проверить, засчитались ли средства.

Стоимость пробного ВНО

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии ВНО. А результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки по ГИА и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в вузы.

В 2022 году цена пробного ВНО составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования:

для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей – 213 гривен,

для участников из Одесской и Кировоградской области – 270 гривен,

для участников из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей – 282 гривны,

для участников из Днепропетровской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской областей – 285 гривен.

для участников из Херсонской Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей – 300 гривен,

для участников из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей – 309 гривен.

Для чего нужно пробное ВНО

Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учеников с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.

Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

Добавим, что регистрация на пробное ВНО началась 5 января. По состоянию на 17 января уже зарегистрировались около 43 тысяч учеников. Традиционно больше всего выбирали тестирования по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.