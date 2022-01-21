Остался один день: завершается регистрация участников на пробное ВНО
Источник:24 канал
22 января завершается регистрация на пробное ВНО в 2022 году. Поэтому у участников есть только день, чтобы успеть зарегистрироваться.
Пробное тестирование пройдет уже в марте этого года. Все предметы разделили на два дня. 19 марта проведут пробное ВНО по украинскому языку или украинскому языку и литературе.
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А 26 марта пройдет пробное ВНО по истории Украины, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.
Как зарегистрироваться
Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте одного из региональных центров оценки качества образования. Участники должны найти свою область среди перечисленных и зарегистрироваться по ссылке:
- Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области – обслуживает Винницкий центр;
- Днепропетровскую и Запорожскую области – обслуживает Днепропетровский центр;
- Донецкую и Луганскую области – обслуживает Донецкий центр;
- Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Тернопольскую области – обслуживает Ивано-Франковский центр;
- Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговскую области – обслуживает Киевский центр;
- Львовскую, Ровненскую и Волынскую области – обслуживает Львовский центр;
- Одесскую и Кировоградскую области – обслуживает Одесский центр;
- Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области – обслуживает Харьковский центр;
- Херсонскую и Николаевскую области, АР Крым и Севастополь – обслуживает Херсонский центр.
После этого нужно распечатать квитанцию и оплатить услугу. Квитанцию можно получить в личном кабинете участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации. Там же можно позже проверить, засчитались ли средства.Важно! Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии ВНО. А результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки по ГИА и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в вузы.
Стоимость пробного ВНО
В 2022 году цена пробного ВНО составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования:
- для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей – 213 гривен,
- для участников из Одесской и Кировоградской области – 270 гривен,
- для участников из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей – 282 гривны,
- для участников из Днепропетровской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской областей – 285 гривен.
- для участников из Херсонской Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей – 300 гривен,
- для участников из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей – 309 гривен.
Для чего нужно пробное ВНО
Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учеников с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.
Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.
Добавим, что регистрация на пробное ВНО началась 5 января. По состоянию на 17 января уже зарегистрировались около 43 тысяч учеников. Традиционно больше всего выбирали тестирования по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.