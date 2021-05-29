Спікер українського парламенту наголосив, що саме тому цьогорічний випуск – особливий. У своєму фейсбуці він опублікував фото зі студентами.

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Разумков про останній дзвоник в ліцеї Богуна

"Зі стінами навчального закладу прощаються не лише хлопці, а й 18 дівчат-ліцеїсток, які зможуть долучитися до нашої армії", – зазначив голова Ради.

Він наголосив, що досвід, отриманий у навчальному закладі, залишиться з випускниками ними на все життя. Адже їх навчили не боятися труднощів та вміти їх долати.

Вихованці ліцею імені Богуна є прикладом не тільки для своїх однолітків, але й для нас, дорослих,

– наголосив Разумков.

"Слуга народу" також додав, що героїзм та досягнення, які студенти демонструють під час навчання є справді важливими для України.

Спікер Ради додав, що військове життя ніколи не було простим. Проте він переконаний, що вихованці закладу гідно нестимуть звання офіцера та мужньо захищатимуть країну.



Разумков звернувся до ліцеїстів / Фото з фейсбук-сторінки політика



Вперше з ліцею імені Богуна випустилися дівчата / Фото з фейсбук-сторінки Разумкова

Начальник ліцею привітав випускників

Звернення до ліцеїстів та їхніх рідних з нагоди останнього дзвоника опублікував й начальник ліцею Ігор Гордійчук. Він назвав вихованців закладами щирими патріотами.

Й наголосив, що переконаний: вони будуть на 100% фанатами військової справи, прихильниками євроатлантичної інтеграції та головне – порядними громадянами.

Також Гордійчук подякував студентам за те, що мужньо справлялися з усіма труднощами. Зокрема ті, які виникли через специфіку вимушеного дистанційного навчання.