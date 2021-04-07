Из-за усиленного карантина в Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО на 24 апреля. Образовательный эксперт раскритиковал это решение и подчеркнул, что подобное может произойти и с основной сессией ВНО.

Образовательный эксперт и экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук сказал, что подобные действия являются правильными и ожидаемыми, но не для Украинского центра оценивания качества образования.

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По словам эксперта, специалисты УЦОКО год просидели, не решая ничего.

Они очевидно спрятали голову в песок, не желая напрячь мозги для того, чтобы предвидеть возможное развитие ситуации и предложить новые решения. Ведь информация о возможном ухудшении эпидситуации появилась не вчера,

– подчеркнул он.

Игорь Ликарчук считает, что подобное может произойти и с основной сессией ВНО. Потому что эпидемситуация, в которой проводилось ВНО в 2020 году, и эпидемситуация, которая есть на сегодня, – абсолютно разные.

"Но УЦОКО практически ничего не делает для адаптации технологии проведения внешнего оценивания к новым условиям. И тут ключевое слово "ничего". Хоть за год в этой области можно было многое сделать", – ответил эксперт.

Игорь Ликарчук считает, что перенос пробного ВНО – это его "добивание" до конца. "Уже 11 апреля содержание задач будет знать вся Украина. Так для чего вообще это пробное ВНО нужно?", – добавил он.

Почему перенесли пробное ВНО? Из-за прекращения движения общественного транспорта в Киеве и Черниговской области там перенесли пробное ВНО на 24 апреля. Во всех других регионах Украины пробное ВНО должно состояться по графику – 10 апреля.

Что говорят в МОН

Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что любая информация об отмене ВНО – это фейк. Для учеников 11 класса ВНО в этом году отменять не будут, но могут изменить формат его проведения.

Поэтому, в МОН заявляют, что ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.