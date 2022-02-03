Основное требование – отставка Шкарлета, – в Могилянке рассказали детали протеста под Кабмином

Студенты Киево-Могилянской академии готовят протест под Кабинетом Министров из-за скандальных выборов президента вуза. В академии надеются, что их услышат.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава студколлегии Киево-Могилянской академии Руслан Грабовский. По его словам, студенты надеются, что Верховная Рада вместе с Кабмином поддержит их.

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Глава студколлегии: Мы сами можем выбирать

Руководитель студколлегии вуза отметил, что забастовку объявили ​​бессрочной. Студенты и администрация заведения сейчас находятся на одной стороне.

Основные требования – отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и подписание контракта с президентом НаУКМА Сергеем Квитом,

– подчеркнул Грабовский.

Также, как отметил представитель студенчества, протестующие будут выступать и за автономию украинских университетов – их независимость, прописанную в законе о высшем образовании. "Мы сами можем выбирать", – подчеркнул он.

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Будет ли сорван учебный процесс

Председатель студенческой коллегии подтвердил, что учебный процесс будет проходить и дальше. Для всех право на обучение обеспечено.

"Например, если я хочу учиться и не иду на протесты, то так и остаюсь. Я дальше могу себе учиться. Если я иду на протест, мое право на протест признают уважительной причиной для пропуска", – пояснил Грабовский.

Выборы в Могилянке: что известно

В январе состоялся второй тур голосования за нового президента Киево-Могилянской академии. Там соревновались бывший министр образования и науки и экс-президент вуза Сергей Квит и декан факультета экономических наук Александра Гуменная.

На сайте академии обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная – 191 голос (42,92%). Однако министерство не признало результаты голосования и объявило новый конкурс из-за нарушений во время голосования.

Студентов возмутило решение Минобразования о непризнании выборов. Они бастуют и планируют протест под Кабмином.

Известные педагоги и чиновники возмущаются ситуацией вокруг Могилянки и советуют Сергею Шкарлету не нарушать законодательство.

Как подчеркнул глава студколлегии, согласно законодательству только организационный комитет по проведению выборов президента НаУКМА имеет право объявлять выборы недействительными.