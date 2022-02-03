Об этом в эфире 24 канала рассказал глава студколлегии Киево-Могилянской академии Руслан Грабовский. По его словам, студенты надеются, что Верховная Рада вместе с Кабмином поддержит их.

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Глава студколлегии: Мы сами можем выбирать

Руководитель студколлегии вуза отметил, что забастовку объявили ​​бессрочной. Студенты и администрация заведения сейчас находятся на одной стороне.

Основные требования – отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и подписание контракта с президентом НаУКМА Сергеем Квитом,

– подчеркнул Грабовский.

Также, как отметил представитель студенчества, протестующие будут выступать и за автономию украинских университетов – их независимость, прописанную в законе о высшем образовании. "Мы сами можем выбирать", – подчеркнул он.

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Будет ли сорван учебный процесс

Председатель студенческой коллегии подтвердил, что учебный процесс будет проходить и дальше. Для всех право на обучение обеспечено.

"Например, если я хочу учиться и не иду на протесты, то так и остаюсь. Я дальше могу себе учиться. Если я иду на протест, мое право на протест признают уважительной причиной для пропуска", – пояснил Грабовский.

Заметьте! Как подчеркнул глава студколлегии, согласно законодательству только организационный комитет по проведению выборов президента НаУКМА имеет право объявлять выборы недействительными.

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