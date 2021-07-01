В Украине учредили внеплановые проверки школ: их смогут проводить дистанционно
Источник:Министерство образования и науки
Госслужба качества образования и ее территориальные органы могут проводить внеплановые проверки школ. В МОН считают, что это поможет обеспечить надлежащее качество образования, а школы будут соблюдать требования образовательного законодательства.
Этим приказом МОН внесло изменения в порядок проведения институционального аудита школ. Его выдали еще 30 апреля 2021 года.
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"Ученики и родители могут рассчитывать на защиту их образовательных прав и интересов", – отмечают в Минобразования.
Основанием для проведения внеплановой проверки школы является:
- обращение физического лица о нарушениях,
- необходимость проверки выполнения устранений нарушений, выявленных во время предварительного контроля,
- обращение образовательного омбудсмена.
Поскольку проверка является внеплановой и связана с фактом нарушений, она не предусматривает предварительного уведомления школы о ее проведении.
Планируется, что результаты проверки будут фиксироваться в специальном акте.
Некоторые изменения в приказе позволяют провести внеплановую проверку школы дистанционно во время карантина или других чрезвычайных обстоятельств. В частности, это можно сделать так:
- провести опрос,
- провести наблюдение за проведением уроков,
- изучить документацию школы.
Остальные процедуры будут проводиться после прекращения карантинных или иных ограничений.
В МОН говорят, что это должно сделать проверки более прозрачными – общественность сможет отслеживать, соблюдают ли конкретные школы образовательного законодательства и устраняют ли они допущенные нарушения.
К слову, Владимир Зеленский анонсировал переход учебных заведений в Украине на модель здоровой школы. Эта программа, по словам президента, должна способствовать укреплению здоровья и иммунитета. В частности, там будут новые уроки физкультуры, реформа школьного питания и спортивные секции и кружки.