Этим приказом МОН внесло изменения в порядок проведения институционального аудита школ. Его выдали еще 30 апреля 2021 года.

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"Ученики и родители могут рассчитывать на защиту их образовательных прав и интересов", – отмечают в Минобразования.

Основанием для проведения внеплановой проверки школы является:

обращение физического лица о нарушениях,

необходимость проверки выполнения устранений нарушений, выявленных во время предварительного контроля,

обращение образовательного омбудсмена.

Поскольку проверка является внеплановой и связана с фактом нарушений, она не предусматривает предварительного уведомления школы о ее проведении.

Планируется, что результаты проверки будут фиксироваться в специальном акте.

Некоторые изменения в приказе позволяют провести внеплановую проверку школы дистанционно во время карантина или других чрезвычайных обстоятельств. В частности, это можно сделать так:

провести опрос,

провести наблюдение за проведением уроков,

изучить документацию школы.

Остальные процедуры будут проводиться после прекращения карантинных или иных ограничений.

В МОН говорят, что это должно сделать проверки более прозрачными – общественность сможет отслеживать, соблюдают ли конкретные школы образовательного законодательства и устраняют ли они допущенные нарушения.

К слову, Владимир Зеленский анонсировал переход учебных заведений в Украине на модель здоровой школы. Эта программа, по словам президента, должна способствовать укреплению здоровья и иммунитета. В частности, там будут новые уроки физкультуры, реформа школьного питания и спортивные секции и кружки.