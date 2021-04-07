В лицее в Червоноградском районе Львовской области директор Наталья Щербань травила учеников из-за внешнего вида и даже целлюлита. Полиция уже составила протокол на педагога за буллинг.

Сотрудники полиции провели проверку – опросили детей-жертв буллинга и очевидцев, родителей учеников, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

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Сам инцидент произошел больше месяца назад. Но только 6 апреля на директора Сосновского лицея №2 Наталью Щербань правоохранители составили протокол за буллинг (травлю) учеников.

Какое наказание она может получить? Санкция статьи о буллинге предусматривает такое наказание:

штраф от 850 до 1700 гривен;

или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Правоохранители направили материалы в суд, где и вынесут приговор директору лицея.

Что известно об этом скандале

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны: " В таких штанах ходят в конюшню , но не больше".

, но не больше". Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "Что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет... Девочки, это не одежда ”.

”. Также директор позволила себе такие высказывания: "Йой, мать родная. Этот бантик украшает тебя?", “А у тебя мало того, что спортивный костюм, так он еще и грязный ".

". К тому же, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не поменяют свой внешний вид.

Важно! Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уверяет, что в школах учеников не имеют права заставлять носить обязательную форму. Так как это лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, а наказания за несоблюдение "школьной формы" наносят ребенку серьезные моральные травмы.