Оскорбляла за школьную одежду и целлюлит: что грозит директору лицея на Львовщине
В лицее в Червоноградском районе Львовской области директор Наталья Щербань травила учеников из-за внешнего вида и даже целлюлита. Полиция уже составила протокол на педагога за буллинг.
Источник:полиция Львовской области
Сотрудники полиции провели проверку – опросили детей-жертв буллинга и очевидцев, родителей учеников, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.
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Сам инцидент произошел больше месяца назад. Но только 6 апреля на директора Сосновского лицея №2 Наталью Щербань правоохранители составили протокол за буллинг (травлю) учеников.
Какое наказание она может получить? Санкция статьи о буллинге предусматривает такое наказание:
- штраф от 850 до 1700 гривен;
- или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.
Правоохранители направили материалы в суд, где и вынесут приговор директору лицея.
Что известно об этом скандале
- Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны: "В таких штанах ходят в конюшню, но не больше".
- Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "Что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет... Девочки, это не одежда”.
- Также директор позволила себе такие высказывания: "Йой, мать родная. Этот бантик украшает тебя?", “А у тебя мало того, что спортивный костюм, так он еще и грязный".
- К тому же, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не поменяют свой внешний вид.
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