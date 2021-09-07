Оскорбляла ученика и хотела закрыть его в клетке: на Запорожье суд оштрафовал директора школы

Учительницу и директора школы, которая называла ученика бараном, оскорбляла его и хотела закрыть в клетке, суд Запорожья признал виновной в буллинге. Однако ее просто оштрафовали на 850 гривен, а сельский совет заявил, что директор полностью соответствует занимаемой должности.

Адвокат Ирина Вишнякова, которая защищала в суде потерпевшую сторону, написала в соцсети, что с 2020 года директор унижала ученика 5 класса.

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По ее словам, это крайне негативно повлияло на ребенка. Мальчик не хотел посещать школу и замкнулся в себе.

"Баран", "Тебе место в клетке", "Скотыняка", "Тебе не место в этой школе", "Двоечник", "Закрой рот", "Собака" – такие оскорбления использовала директор школы в адрес мальчика систематически,

– рассказала защитница.

Ирина Вишнякова говорит, что после этого к издевательствам начали присоединяться и ученики. Так, по понедельникам в школе проводили линейки, на которых публично критиковали и унижали школьника при всех.

Родители школьника обратились к психологу, который работал с ребенком определенное время. Он подтвердил, что ученик подвергся буллингу в школе. Тогда родители написали заявление в полицию.

Классная руководительница тоже подтвердила, что в отношении мальчика был буллинг. И хотя проблемы с поведением были у многих детей, директор повышала голос только на него и оскорбительно выражалась в адрес мальчика.

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В связи с этим и среди учеников начали возникать конфликтные ситуации. Решением комиссии отдела образования, культуры, молодежи и спорта Гуляйпольской райгосадминистрации был подтвержден факт буллинга.

Между тем директор в суде факт буллинга отрицала и отметила, что лишь делала замечания ученику по поводу его неподобающего поведения на уроках.

В конце концов суд признал директора школы виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 гривен.

Однако, после этого случая чиновники сельского совета не увидели оснований для того, чтобы увольнять руководительницу школы, и считают, что она полностью соответствует занимаемой должности.

К слову, учительница Надежда Волощук со школы на Львовщине заставила семиклассника съесть бумажный самолетик, а затем угрожала ему ножом. После публичной огласки ее уволили с работы и признали виновной в суде.

Текст публикации Ирины Вишняковой:

Этой осенью исполнится ровно год, как родители обеспокоены здоровьем ребенка. По их словам, их сын Роман, ученик 5 класса, систематически подвергался унижениям, оскорблениям и другим психологическим насилиям со стороны учителя английского языка, который также является директором.

У Ромы проблемы со здоровьем, поэтому он посещает соответствующих специалистов и нуждается в дальнейшем курсе лечения и терапии.

Директор школы систематически использовала оскорбления против Ромы. Кроме того, по понедельникам в школе проводили линейки, на которых они публично критиковали и унижали ученика, ставя это на обозрение всей школы.

Ребенок даже закрывался в туалетах и не хотел посещать школу по понедельникам, так боялся директора. Гуляйпольский районный суд подтвердил буллинг. Запорожский апелляционный суд тоже указал, что буллинг присутствовал.