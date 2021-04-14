Буллинг учителя в школе

В материалах дела говорится о том, что 2 марта учитель физики и трудового обучения Гостинцевской школы оскорбительно обозвал учеников. Суд оценил его слова как психологическое насилие.

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На педагога жаловались ученики 5, 6, 7 и 9 классов. В суде учитель частично признал свою вину.

Он подтвердил, что действительно иногда оскорбляет детей во время обучения, так как они его порой "нервируют" и он не сдерживает своих эмоций. Однако учитель не считает, что такие действия вызывают у детей эмоциональный стресс,

– говорится в постановлении суда.

Учитель добавил, что инцидент с оскорблением учеников случился раньше, а сейчас он уже не работает в школе. Однако, педагог планирует восстановиться в должности.

Приговор суда

В суде учитель просил ограничиться предупреждением, ведь наказание в виде общественных работ унизит его перед односельчанами и знакомыми.

Но судья Юрий Белоус, учитывая доказательства, признал учителя физики виновным в буллинге учеников и назначил ему 850 гривен штрафа. Кроме этого, педагог должен заплатить 454 гривны судебного сбора.

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К слову, в Киеве в полицию поступило заявление о буллинге в спортивной школе. Родители учеников обвинили двух женщин-тренеров в использовании неприемлемых методов тренировки. Так, преподавательницы по плаванию якобы били детей.