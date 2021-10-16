Известно, что выпускники Артура Пройдакова сдают ВНО по украинскому языку и литературе на 190+ баллов без дополнительных занятий и репетиторов.
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Учитель раскрыл секреты своего преподавания. Он уверен, что современные дети – очень прагматичные. "Однако если мы хотим, чтобы им было интересно на уроках, то должны показать связь предмета с реалиями вокруг учеников", – говорит Пройдаков.
Артур Пройдаков признается, что ему в детстве повезло с учительницей языка и литературы – она смогла привить интерес к украинскому. И когда пришло время поступать в вуз, он выбрал украинскую филологию.
Параллельно он преподавал в колледже для старшеклассников и студентов первых курсов предметы лингвистического блока – язык, литературу, риторику. И так продолжалось до 2014 года.
Никто не верил, что это надолго. Сначала появились чужие флаги над административными зданиями. Мы все равно не верили. Даже учебный год тогда начали, правда, с 1 октября, но понимали, что должны давать детям знания и оставаться патриотами,
– рассказывает учитель.
Из-за этого Артуру Пройдакову пришлось переехать. По его словам, стереотипы в отношении переселенцев были слишком сильными, и родители не хотели видеть рядом со своими детьми учителя с Востока.
И их мнение быстро изменилось, когда они увидели первые результаты – дети изрядно увлеклись предметами, что их молодой учитель преподавал по-новому. А когда выпускники начали сдавать ВНО на 190+ баллов, то попасть в классы к учителю захотели все.
Лайфхаки, как научить детей украинскому языку
Артур Пройдаков признается, что всегда пытается построить с детьми конструктивный и интересный диалог, используя мессенджеры, социальные сети и тому подобное. На уроках он постоянно использует что-то новое, максимально привлекая эмоции.
Артур Пройдаков / Фото life.liga.net
"Мы не просто изучаем украинский язык и литературу, я стараюсь популяризировать современную украинскую культуру в целом – предлагаю дополнительные видео, ссылки, источники, где ученики могут найти для себя что-то интересное", – говорит учитель.
Ошибки ищут в украинских песнях
Например, когда в классе ученики изучают тему лексической ошибки, то они рассматривают тексты современных украинских исполнителей, ищут в их песнях лексические или грамматические ошибки.
- Так, современная группа "Время и Стекло" имеет, фактически, единственную украиноязычную песню, начинающуюся строкой "Моя любов чорна біль". Где тут ошибка? Дети сразу ее видят ("біль" мужского рода, – ред.).
- Или "давай залишимо більше для нас…" ("Океан Эльзы"). Дети уже знают, что в повелительном наклонении не стоит использовать "давай", а нужно сказать "залишмо" или "залишімо".
Иногда учитель, распечатывая для учеников такие тексты, умышленно добавляет грамматических ошибок. Они включают песню, над текстом которой работаем, и ученики на распечатке отслеживают эти моменты.
Ученики учатся на словах "лате" и "піца"
Даже для диктантов Артур Пройдаков пытается подобрать тексты, у которых есть современная лексика, с которой дети сталкиваются каждый день.
Понимаю, что традиционные "колосся, волосся, жито" – это правильно, и на этом можно учиться, но детям это скучно. А вот то, что в украинском языке слово "піца" имеет лишь 4 буквы, а в словах "лате" или "капучіно" нет удвоения, – они точно запомнят,
– говорит учитель.
Пройдаков убеждает, что таких интересных и поучительных ошибок вокруг нас немало. Я, например, всегда делаю фото, когда вижу подобные ляпы на вывесках, в меню и т. д, и отправляю в мессенджеры ученикам”.
С одной стороны, говорит, это вызывает смех, с другой – дети учатся быть внимательными и сами замечают такие ошибки и фотографируют для своего учителя и одноклассников.
Пост вместо сочинения
Часто учитель дает ученикам задание не просто написать сочинение, а написать эссе в стиле пост для соцсети с соблюдением определенных правил – 3 – 4 абзаца, до 5 предложений в каждом, причем они должны быть короткими, но емкими.
А теоретический материал Артур Пройдаков готовит обычно в виде мини-презентаций и визуализаций, с использования фотографий и иллюстраций.
"Стараюсь применять различные активности на уроках: условно, 5 минут смотрим теоретическую презентацию, 5 минут обсуждаем, 5 минут делаем упражнения", – добавляет учитель.
А еще Артур Пройдаков поощряет детей к украинскому вне школы. Он всегда общается с детьми и их родителями на украинском, даже вне учебного заведения.
Как заинтересовать детей литературой
В начале каждого учебного года учитель обязательно задает ученикам вопрос: назовите трех украинских писателей. Стабильно слышит те же три фамилии – Шевченко, Украинка, Франко.
Грустно, когда дети выходят из школы, зная лишь эти фамилии. Заметьте, что и содержание их произведений подробно мало кто помнит – что-то о крестьянах, крепостных, природе... На самом же деле литература – это не только об уме, но еще и о сердце,
– говорит Пройдаков.
Учитель должен передать любовь и уважение к культуре, литературе в целом. Например, при изучении “Семьи Кайдаша” И. Нечуя-Левицкого он говорит с учениками о писателе.
"Предлагаю детям интересные факты биографии: что он никогда не был женат, что гулял по Киеву всегда одним маршрутом, которым мы тоже можем пройтись, ищем видео и даже мемы о писателе", – признается педагог.
А еще сейчас вышел сериал "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит. Поэтому ученики могут прочитать фрагмент текста, а затем посмотреть серию или эпизод и сравнить то, что было актуально в 19 веке и сейчас так же остается актуальным.
Или возьмем тикток. Если хорошо поискать, то там можно найти интересные зарисовки относительно даже той же “Семьи Кайдаша”. Так можно приблизить литературу к современности.
Артур Пройдаков / Фото shotam.info
Интерес к чтению у детей можно вызвать осовремениванием произведений. "Возьмем "Хіба ревуть воли…". Спрашиваю детей, помнят ли они историю Джокера из фильма. Там похожая история – с героя все смеялись, издевались, и он решил отомстить, когда станет взрослым", – говорит он.
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Артур Пройдаков считает, что преподавание литературы в школе нужно осовременивать, приобщать к программе произведения нынешних авторов. По его словам, есть немало интересных и полезных произведений о том, что происходит на востоке Украины. Об этом надо говорить на уроках.
К слову, современные учителя очень креативны и для того, чтобы заинтересовать детей учебой, начинают активно вести соцсети. Одним из таких педагогов является финалист премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Глеб Репич, который преподает химию в онлайн-школе "Атмосферная" и выкладывает свои видео об опытах в тикток.