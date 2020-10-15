Свидетельство об общем среднем образовании – это самый главный документ выпускника школы. В частности, он нужен и для поступления в вузы. Но что делать, если вы обнаружили ошибку в свидетельстве и куда обращаться – читайте в материале.

Ответы на эти вопросы дал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке.

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По его словам, ошибки или опечатки в свидетельстве о среднем образовании усложняют процедуру регистрации личного электронного кабинета при подаче документов. А поступающих, которые подают документы за границу, могут не принять на обучение.

Если в документе выпускника есть даже несущественная ошибка, она обязательно должна быть исправлена. Не менее неприятная ситуация, когда владелец свидетельства об образовании теряет его, теряет из-за кражи, пожара и тому подобное – тогда документ необходимо восстановить,

– подчеркивает Горбачев.

Образовательный омбудсмен рассказал, что в таких случаях делать ученикам или их родителям и куда обращаться, чтобы заменить свидетельство об образовании.

Сергей Горбачев заверил, что когда для печати заказывается документ о среднем образовании, он может иметь один из трех статусов: первичный документ, дубликат, исправленный документ.

Первичный документ – это документ, который изготавливается и выдается впервые.

– это документ, который изготавливается и выдается впервые. Дубликат – это документ, изготавливаемый повторно из-за его утери или повреждения всех или большинства реквизитов, которые не позволяют установить владельца документа.

– это документ, изготавливаемый повторно из-за его утери или повреждения всех или большинства реквизитов, которые не позволяют установить владельца документа. Исправленный документ – документ, изготавливаемый повторно из-за наличия ошибок в первичном документе.

Куда обращаться, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании

Выпускник, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании, должен:

сделать копию первой страницы паспорта;

прийти в свою школу со всеми необходимыми документами (это – оригинал свидетельства об образовании и копия паспорта);

со всеми необходимыми документами (это – оригинал свидетельства об образовании и копия паспорта); написать заявление на имя руководителя учебного заведения и приложить к нему вышеперечисленные документы;

и приложить к нему вышеперечисленные документы; когда свидетельство будет готово, забрать исправленный документ в школе, расписавшись в книге выдачи.

Что делать, если свидетельство было потеряно или повреждено

В таком случае печатается дубликат документа. Он изготавливается по форме (образцу), действующим на дату выдачи дубликата.

Для этого выпускник должен:

подать объявление о том, что документ признается недействительным, в печатные СМИ по месту жительства. Там указать название документа, его номер, дату выдачи, на чье имя выдан, каким учебным заведением; оплатить услуги по изготовлению дубликата, чтобы иметь подтверждение об оплате (поскольку повреждение или потеря свидетельства произошли по вине его владельца, поэтому в этой ситуации именно он оплачивает услуги); прийти в образовательное учреждение с необходимыми документами (объявление в СМИ подтверждение об оплате, ксерокопия свидетельства об образовании (если ее возможно предоставить). Также при себе необходимо иметь оригинал паспорта; написать заявление на имя руководителя учебного заведения, в котором указать причину потери или повреждения документа, фамилию, имя и отчество, место жительства, телефон (при наличии), название утраченного или поврежденного документа, название учебного заведения и дату его окончания и т. п; ожидать, пока учебное заведение сообщит об изготовлении дубликата. Владелец свидетельства должен получить его в школе, расписавшись в книге выдачи.

Кроме того, образовательный омбудсмен напомнил студентам-первокурсникам, у которых были ошибки в свидетельстве о среднем образовании, об обязательной замене документа до 1 ноября 2020 года. Потому что если поступающий не заменит документ на правильный, в будущем он не сможет получить документ о получении высшего образования.