Ошибка в свидетельстве о среднем образовании: как ее исправить и куда обращаться ученикам
Свидетельство об общем среднем образовании – это самый главный документ выпускника школы. В частности, он нужен и для поступления в вузы. Но что делать, если вы обнаружили ошибку в свидетельстве и куда обращаться – читайте в материале.
Ответы на эти вопросы дал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке.
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По его словам, ошибки или опечатки в свидетельстве о среднем образовании усложняют процедуру регистрации личного электронного кабинета при подаче документов. А поступающих, которые подают документы за границу, могут не принять на обучение.
Если в документе выпускника есть даже несущественная ошибка, она обязательно должна быть исправлена. Не менее неприятная ситуация, когда владелец свидетельства об образовании теряет его, теряет из-за кражи, пожара и тому подобное – тогда документ необходимо восстановить,
– подчеркивает Горбачев.
Образовательный омбудсмен рассказал, что в таких случаях делать ученикам или их родителям и куда обращаться, чтобы заменить свидетельство об образовании.
Сергей Горбачев заверил, что когда для печати заказывается документ о среднем образовании, он может иметь один из трех статусов: первичный документ, дубликат, исправленный документ.
- Первичный документ – это документ, который изготавливается и выдается впервые.
- Дубликат – это документ, изготавливаемый повторно из-за его утери или повреждения всех или большинства реквизитов, которые не позволяют установить владельца документа.
- Исправленный документ – документ, изготавливаемый повторно из-за наличия ошибок в первичном документе.
Куда обращаться, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании
Выпускник, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании, должен:
- сделать копию первой страницы паспорта;
прийти в свою школу со всеми необходимыми документами (это – оригинал свидетельства об образовании и копия паспорта);
- написать заявление на имя руководителя учебного заведения и приложить к нему вышеперечисленные документы;
- когда свидетельство будет готово, забрать исправленный документ в школе, расписавшись в книге выдачи.
Что делать, если свидетельство было потеряно или повреждено
В таком случае печатается дубликат документа. Он изготавливается по форме (образцу), действующим на дату выдачи дубликата.
Для этого выпускник должен:
- подать объявление о том, что документ признается недействительным, в печатные СМИ по месту жительства. Там указать название документа, его номер, дату выдачи, на чье имя выдан, каким учебным заведением;
- оплатить услуги по изготовлению дубликата, чтобы иметь подтверждение об оплате (поскольку повреждение или потеря свидетельства произошли по вине его владельца, поэтому в этой ситуации именно он оплачивает услуги);
- прийти в образовательное учреждение с необходимыми документами (объявление в СМИ подтверждение об оплате, ксерокопия свидетельства об образовании (если ее возможно предоставить). Также при себе необходимо иметь оригинал паспорта;
- написать заявление на имя руководителя учебного заведения, в котором указать причину потери или повреждения документа, фамилию, имя и отчество, место жительства, телефон (при наличии), название утраченного или поврежденного документа, название учебного заведения и дату его окончания и т. п;
- ожидать, пока учебное заведение сообщит об изготовлении дубликата. Владелец свидетельства должен получить его в школе, расписавшись в книге выдачи.
Кроме того, образовательный омбудсмен напомнил студентам-первокурсникам, у которых были ошибки в свидетельстве о среднем образовании, об обязательной замене документа до 1 ноября 2020 года. Потому что если поступающий не заменит документ на правильный, в будущем он не сможет получить документ о получении высшего образования.
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