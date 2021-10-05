Когда ученики будут отдыхать

Несмотря на желтую зону в Украине, осенние каникулы у школьников будут по расписанию. Во время этого межсезонья, по данным МОН, ученики будут отдыхать одну неделю – с 25 по 31 октября.

Важно Каникулы в школах Украины 2021 – 2022: когда и сколько будут отдыхать ученики

А уже в понедельник, 1 ноября, дети снова выйдут на учебу. Но отметим, что график каникул от Минобразования является лишь рекомендацией.

Могут ли перенести каникулы

Обычно все школы отправляют учеников на каникулы одновременно – согласно графику МОН. Но администрация учебного заведения может по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность. Это зависит от потребностей школы (например, если есть проблемы с отоплением, эпидемситуацией т.д.).

Главной причиной переноса каникул в этом учебном году может стать ухудшение ситуации с COVID-19. На данный момент информации о переносе осенних каникул в школах нет.

Однако министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что МОН рекомендовало школам рассмотреть гибкий график. В частности, для работы в очном формате могут сместить каникулы в школах красной зоны, где нет 100% вакцинированных педагогов. Он также не исключает варианта, что детям придется учиться летом.

Что говорят о каникулах в МОН

В МОН отметили, что учебный год в украинских школах состоит из двух семестров, каждый из которых в свою очередь делится на две четверти. Поэтому, отдыхают школьники четыре раза по одной неделе – осенью, зимой, весной и летом.

Когда будут каникулы в 2021/2022 учебном году:

осенние каникулы – с 25 до 31 октября 2021;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022;

весенние каникулы – с 28 марта 2022 до 3 апреля 2022;

летние каникулы – с 1 июня 2022 по 31 августа 2022 года.

К слову, директор специализированной школы №210 в Киеве Дмитрий Ламза подал судебный иск на правительство в Окружной административный суд столицы. Он требует отменить карантин для учителей. Детали – читайте в статье.