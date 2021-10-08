Осенние каникулы в школах Винницы тоже перенесли: известны даты

В школах Винницкой области осенние каникулы начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Почему так решили – читайте в статье.

Директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко рассказала, что решение о переносе осенних каникул приняли руководители школ, их предложение поддержали в управлении образования.

К теме Осенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники и могут ли их перенести

Почему решили перенести каникулы? По словам чиновника, все для того, чтобы "не разрывать" выходные.

Учитывая, что 14 октября День защитников и защитниц Украины и рабочий день 15 октября перенесли на 23 октября, школьники будут отдыхать 11 дней – с 14 по 24 октября,

– заявила она.

К слову, в Харьковской области школьников также отправят на каникулы с 18 октября. Это делают для того, чтобы остановить распространение коронавируса, ведь область все еще находится на грани красной зоны.

Для других школ осенние каникулы пройдут традиционно, как и рекомендовали в МОН, – с 25 по 31 октября 2021 года. Однако школы могут по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность. Все зависит от потребностей школы, например, если есть проблемы с отоплением, эпидемситуацией и тому подобное.