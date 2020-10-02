Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из-за местных выборов в школах планируют перенести осенние каникулы. В частности, они могут начаться на 10 дней раньше, чем это было запланировано.

Об этом он сказал во время круглого стола на тему "Местные выборы 2020 и COVID-19", передает 24 канал.

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Ляшко напомнил, что сейчас действует запрет на посещение школ и детских садов посторонними людьми, в том числе в помещения учебных заведений не могут заходить даже родители.

По его словам, в Украине начался избирательный процесс и открываются участки в школах. Поэтому на период, когда будут проходить выборы, ученикам надо будет обеспечить отдельный вход на обучение.

"Предполагается сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", – сказал Ляшко.

Ведь избирательные комиссии будут образованы до 9 октября, то есть за 15 дней до выборов и соответственно с этого периода они должны начать функционировать. Хотя он добавил, что в первую очередь для работы избирательных комиссий будут использованы школьные спортзалы.

Ранее временный глава Минобразования Сергей Шкарлет уверял, что они рекомендуют начать каникулы не позже, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три. То есть осенние каникулы в МОН хотят начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября. Так, дети получат 11 дней для отдыха.



Когда будут отдыхать школьники / инфографика 24 канала

К слову, в Украине 12 тысяч 56 избирательных участков находятся в учебных заведениях – школах, университетах, институтах.

Когда в Украине состоятся местные выборы? 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Само голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября.