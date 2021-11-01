Директор Департамента образования Ольга Деменко рассказала о решении продлить каникулы в школах.

К теме Когда школы Киева вернутся к очной учебе: ответ Рубана

Это несмотря на то, что в этом году школьные каникулы в Харькове начались на неделю раньше – с 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Поэтому, дети на отдыхе будут три недели.

Где еще продлили каникулы в школах до 7 ноября:

В Житомире,

в Одессе,

в Ровно,

в Черкассах,

в Кривом Роге,

в Запорожье,

на Волыни.

К слову, образовательный комитет Верховной Рады настаивает на том, чтобы для учеников 1 – 4 классов вводили очное обучение в красных зонах карантина. Там говорят, что дистанционное обучение в младших классах наносит ущерб учебному процессу.

Текст публикации Харьковского городского совета:

Осенние каникулы в харьковских школах продлятся до 7 ноября. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Деменко. Напомним, что в этом году школьные каникулы начались на неделю раньше, 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса.