Директор Департамента образования Ольга Деменко рассказала о решении продлить каникулы в школах.
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Это несмотря на то, что в этом году школьные каникулы в Харькове начались на неделю раньше – с 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Поэтому, дети на отдыхе будут три недели.
Где еще продлили каникулы в школах до 7 ноября:
- В Житомире,
- в Одессе,
- в Ровно,
- в Черкассах,
- в Кривом Роге,
- в Запорожье,
- на Волыни.
К слову, образовательный комитет Верховной Рады настаивает на том, чтобы для учеников 1 – 4 классов вводили очное обучение в красных зонах карантина. Там говорят, что дистанционное обучение в младших классах наносит ущерб учебному процессу.
Текст публикации Харьковского городского совета:
Осенние каникулы в харьковских школах продлятся до 7 ноября. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Деменко. Напомним, что в этом году школьные каникулы начались на неделю раньше, 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса.