Правительство утвердило решение о рекомендациях начать осенние каникулы в школах с 15 по 30 октября и устроить дистанционное обучение для студентов в течение месяца с 15 октября 2020 года. А все из-за увеличения случаев заражения COVID-19 и проведения местных выборов.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 13 октября, передает 24 канал.

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Шмигаль отметил, что МОН рекомендует школам установить каникулы с 15 по 30 октября 2020 года. Правительство с этим решением соглашается и предлагает внести это в постановление о каникулах.

"Также во время каникул состоятся местные выборы, и в тот период мы должны будем отправить детей на осенние каникулы, потому что в учебных заведениях будут работать избирательные участки. А это представляет угрозу и для учеников и для учителей", – сказал Шмигаль.

По словам премьер-министра, срок каникул с 15 по 30 октября 2020 года, кроме безопасности детей и педагогов, также создаст условия для безопасного проведения выборов.

Он добавил, что в Украине заболели более 5 тысяч учителей и других работников школ. "Мы это учли, предоставляя соответствующие рекомендации", – сказал Шмигаль.

Вместе с тем учреждениям высшего и перед высшим образования правительство порекомендовало перейти на онлайн-обучение с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

После этого выступил министр здравоохранения Максим Степанов и попросил правительство принять решение о введении каникул в школах с 15 октября до 30 октября. Он подчеркнул, что после этого школам было бы хорошо начать обучение дистанционно.

Университетам Степанов рекомендует перейти на онлайн-обучение в месяц с 15 октября с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Понятно, что речь идет не о студентах, которые не могут это сделать. Например, дети-сироты или дети с оккупированных территорий,

– добавил он.

Добавим, что ранее глава МОН Сергей Шкарлет уверял, что принудительно выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто не будет. Хотя общежития являются вероятными очагами распространения коронавируса.

Отметим, что Минобразования уже разослало рекомендательные письма во все школы (независимо от цвета карантинной зоны) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.