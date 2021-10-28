Почему школы продлевают каникулы? Заболеваемость коронавирусом растет, поэтому все больше областей усиливают карантинные ограничения. Почти во всех городах красной зоны учащимся продлили отдых, а в некоторых городах – ввели дистанционку.

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Где продлили каникулы до 7 ноября

В Житомире каникулы для школьников продлили до 7 ноября. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС. Также руководителям учреждений профессионально-технического образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 27 октября.

В Кривом Роге осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области. Отмечается, что каникулы должны предотвратить распространение коронавируса в городе.

На Волыни школам также рекомендовали продлить осенние каникулы до 7 ноября. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеют вдвое больше детей, чем учителей.

Еще в одном регионе продлили каникулы в связи с стремительным увеличением количества больных коронавирусом. Так, осенние каникулы в школах Запорожья продлятся до 7 ноября.

В каких регионах до сих пор не закончились каникулы

Из-за ситуации с распространением коронавируса в некоторых областях каникулы ввели неделей раньше – с 18 октября. Поэтому школы, которые продлили каникулы еще на неделю (с 25 по 31 октября) должны с понедельника, 1 ноября, начать обучение.

Так, в Черкассах школьники были на официальных каникулах с 18 по 24 октября, теперь они отдыхают еще неделю – с 25 октября по 1 ноября. В отдельных школах каникулы будут до 7 ноября (но начались они с 25 октября).

В Киеве и Львове после выхода с каникул школьники будут учиться дистанционно, поскольку большинство школ не готовы к работе в красной зоне карантина. В столице дети по меньшей мере будут дома до 8 ноября, во Львове – до 15 ноября.

В Харькове каникулы продлятся две недели до 1 ноября. В Кропивницком ученики более 30 школ города будут отдыхать до 29 октября, часть – до 31.

Кроме того, на двухнедельные каникулы – с 18 по 31 октября – отправили школьников Донецкой области. К учебе дети вернутся 1 ноября.

Каникулы по графику (до 31 октября):

Одесса

Луцк

Днепр

Ровно

Полтава

Николаев

Поэтому в этих городах вполне могут продлить каникулы еще на неделю – до 7 ноября. Однако решают это местные органы власти, соответствующих решений пока нет.

К слову, в Министерстве здравоохранения предполагали, что каникулы могут продлить для школьников. По их словам, ученики могут быть дома около 3 – 4 недель. Однако школы решают вместо каникул вводить дистанционное обучение.