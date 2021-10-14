Осенние каникулы могут длиться почти месяц, – МОЗ

Из-за ситуации с коронавирусом осенние каникулы в украинских школах начнутся раньше – с 18 октября. Однако в Министерстве здравоохранения допускают, что дома ученики могут пробыть и 3 – 4 недели.

Такое заявление о перспективе вынужденного продления каникул в эфире радио сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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В школах могут еще больше продлить каникулы

Скорее всего они (каникулы – 24 канал) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели,

– отметил Кузин.

Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей. А это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

Главный санитарный врач также отметил, что дети в последнее время более активно вовлекаются в эпидемический процесс, а большое количество классов закрывается из-за случая болезни у ребенка или учителя. "Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", – пояснил Кузин. Поэтому следует принимать меры для предотвращения этого.

Осенние каникулы в школах: что известно