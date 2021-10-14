Такое заявление о перспективе вынужденного продления каникул в эфире радио сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.
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В школах могут еще больше продлить каникулы
Скорее всего они (каникулы – 24 канал) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели,
– отметил Кузин.
Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей. А это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.
Главный санитарный врач также отметил, что дети в последнее время более активно вовлекаются в эпидемический процесс, а большое количество классов закрывается из-за случая болезни у ребенка или учителя. "Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", – пояснил Кузин. Поэтому следует принимать меры для предотвращения этого.
Осенние каникулы в школах: что известно
- Сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако 13 октября Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало.
- В то же время в КГГА заявили, что дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику, то есть с 25 октября, ведь причин начинать их досрочно нет.
- В то же время отправить школьников на каникулы раньше решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также и в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.