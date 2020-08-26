Каждый ребенок, который ходит в школу, должен иметь собственное рабочее пространство, где он сможет спокойно делать уроки, заниматься творчеством или просто читать книгу. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут организовать рабочее место для малышей.

Скоро 1 сентября и независимо от того, будет в школе онлайн или офлайн обучение, родителям стоит позаботиться о рабочем пространстве ребенка, пишет 4mama.

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Как организовать рабочее место для школьника: советы

Учитывайте желания школьника

Обсудите с ребенком, каким он хочет видеть свое рабочее место. И не спешите с этим. Также меньшим детям стоит предложить несколько вариантов на выбор, потому что они вряд ли смогут как старшие дети сразу выдать массу идей.

И учитывайте интересы ребенка при организации рабочего места. Возможно, он любит рисовать или читать, тогда здесь больше места уделите альбомам, карандашам или книгам. Если же малышня обожает путешествия, то можно над столом повесить карту мира.



Рабочее место школьника / Фото Gazeta

Чтобы ребенок не выбивался из графика и следил за временем, поставьте на его рабочем столе часы. Также важно, чтобы возле рабочего стола было специально отведено место для рюкзака.

Позаботьтесь о комфорте и уюте

Помните, что письменный стол должен соответствовать определенным критериям. К примеру, край стола должен располагаться на уровне груди школьника, ноги стоять на полу, руки, согнутые в локтях, расположены на столе.

Как выбрать мебель для ребенка? Если говорить о числовых значениях, то ориентировочно для ребенка ростом до 130 см стол должен быть высотой 50-52 см, а стул — 30-32 см.

Кроме того, рабочий стол должен находиться в наиболее освещенной части комнаты. Желательно ставить его у окна. Также важно, чтобы садясь за стол ребенок чувствовал эмоциональный комфорт. Сделайте этот рабочий стол любимым местом ребенка в доме.

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Купите все необходимые вещи

Купите ребенку все вещи, которые необходимы для обучения: тетради, ручки, краски и тому подобное. Также ребенку пригодится настольная лампа или доска из пробкового дерева – на ней можно будет оставлять расписание уроков, различные напоминания, календарь или надписи-мотиваторы. Позаботьтесь обо всем заранее, чтобы ребенок имел до 1 сентября обустроенное место.

Продумайте, где будут храниться книги, тетради, канцтовары и другие школьные принадлежности. К примеру, их можно держать в закрытых ящиках в столе или в специальных контейнерах или на полках.

Отделите рабочую зону от игровой

Желательно визуально отделить рабочее место ребенка от остальной части комнаты. Это можно сделать, установив перегородку, ширму, передвижные стеллажи или просто покрасив стены в этой части комнаты в другой цвет. Так, ребенок сможет быстро настроиться на работу.

Также можно возле рабочей зоны обустроить спортивный уголок, где бы ребенок мог отдыхать от выполнения умственных задач.

Как будет проходить обучение с 1 сентября: новые правила

Школы по всей Украине начнут работать 1 сентября. Но поскольку ряд городов и районов отнесли в "красную" зону, там может проходить обучение дистанционно.

Кроме того, Министерство здравоохранения обновило правила, касающиеся организации учебного процесса в школах. Отдельно:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;

при этом учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию. Преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.