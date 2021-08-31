В МОН отметили, что в настоящее время приоритетными задачами является создание равных возможностей и свободного доступа к образованию, удовлетворение потребностей учащихся с ООП и создание инклюзивной образовательной среды.

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Обучение во время карантина

Как будут учить учеников из ООП во время карантина? В случае установления красного уровня эпидемической опасности, предоставление психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг детям с ООП может осуществляться дистанционно.

Проведение таких занятий осуществляется по приказу руководителя заведения и согласию одного из родителей.

При этом график проведения коррекционно-развивающих занятий с использованием технологий дистанционного обучения утверждается руководителем учебного заведения.

Рекомендации для обучения детей с ООП

МОН также определило перечень основных элементов обеспечения доступности и условий для организации инклюзивного обучения в школе:

доступность прилегающей территории к зданию учреждения образования (пути движения, зона парковки транспорта);

безбарьерный вход (входы, выходы, лестницы, пандусы);

беспрепятственное движение в помещениях (коридоры, лифты, подъемники, обозначения, пиктограммы);

доступность к дверным и открытым проемам; приспособление помещений (путей движения, общих и санитарных помещений, рекреационных зон).

Отметим, что в инклюзивно-ресурсные центры родители могут обращаться от рождения ребенка, а не с 2 лет, как было ранее. Также определены основные задачи инклюзивно-ресурсных центров:

проведение комплексной оценки, в том числе повторной, и осуществление системного квалифицированного сопровождения лиц в случае установления у них особых образовательных потребностей;

предоставление рекомендаций учреждениям образования по разработке индивидуальной программы развития личности;

обеспечение участия педагогических работников ИРЦ в деятельности команды психолого-педагогического сопровождения лица с ООП;

предоставление психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и иных услуг детям с ООП (детям раннего и дошкольного возраста, не посещающих учреждения дошкольного образования, детям, которые получают образование в форме педагогического патронажа);

определение потребности в ассистенте ученика и / или сопровождении ребенка с ООП в инклюзивном классе и тому подобное;

обновлены подходы к определению особых образовательных потребностей и утверждены категории особых образовательных потребностей.

Добавим, что в 2021/2022 учебном году учащиеся специальных учебных заведений в соответствии с особенностями учебно-познавательной деятельности учатся по соответствующим типовым образовательным программам.

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МОН обращает особое внимание на качество составление индивидуальной программы развития ребенка, цель которой – обеспечение индивидуализации образовательного процесса конкретного ребенка путем адаптации и/или модификации учебного материала.

К слову, на сегодня инклюзивное обучение в Украине организовано в более 40% школ, работает более 18 тысяч инклюзивных классов. Государственная служба качества образования разработала алгоритм для директоров, который поможет создать инклюзивный класс.