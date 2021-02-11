Как организовать обучение в садиках во время карантина: советы для родителей и воспитателей
Для безопасного пребывания детей в садиках во время карантина требует соблюдения определенных правил. А для того, чтобы дети комфортно учились, родители и преподаватели должны сотрудничать друг с другом и быть ответственными.
Источник:Міністерство освіти і науки
В МОН дали рекомендации, разработанные Украинским институтом развития образования, которые помогут правильно организовать учебный процесс в садиках.
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Правила работы детсадов во время карантина
В Минздраве еще в 2020 году утвердили перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования.
Правила работы детсадов:
- Перед началом работы заведения всем работникам меряют температуру.
- Детям должны мерить температуру перед входом в заведение.
- Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 – не допускаются в заведение.
- Родители, которые приводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками.
- Заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
- В игровой форме по собственному примеру воспитатели обучают детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
Что запрещено в детсадах: использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада. Также не разрешается проведение массовых мероприятий с участием детей более чем одной группы.
Что должны делать воспитателям для безопасности детей:
- Осуществлять мониторинг состояния здоровья детей в течение дня.
- Организовать обратную связь с родителями.
- Сформировать библиотеку онлайн-материалов на случай смешанного обучения.
- Организовывать время для дошкольников на свежем воздухе.
- Помогать детям соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила.
- Рассказывать детям о необходимости соблюдения ими санитарно-гигиенических правил в садике и дома.
Что рекомендуют делать родителям:
- Сотрудничать с воспитателями по организации онлайн-обучения и обучения в условиях карантинной.
- Информировать воспитателя о состоянии здоровья ребенка в начале рабочего дня.
- Мотивировать ребенка соблюдать санитарно-гигиенические правила в повседневной жизни.
- Помогать ребенку, если у него что-то не получается, поддерживать его, быть терпеливыми.
- Что должны делать руководители учреждений дошкольного образования:
- Соблюдать нормативные документы, выданные Всемирной организацией здравоохранения, а также Минздравом и МОН.
- Отслеживать и при необходимости информировать учредителей о необходимости обеспечения детей и работников масками.
- Распространять информационно-образовательные материалы по профилактике заболеваемости COVID-19 среди воспитателей, родителей и самих дошкольников.
- Следить за соблюдением противоэпидемических мер педагогами, родителями и детьми.
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