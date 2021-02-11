Для безопасного пребывания детей в садиках во время карантина требует соблюдения определенных правил. А для того, чтобы дети комфортно учились, родители и преподаватели должны сотрудничать друг с другом и быть ответственными.

В МОН дали рекомендации, разработанные Украинским институтом развития образования, которые помогут правильно организовать учебный процесс в садиках.

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Правила работы детсадов во время карантина

В Минздраве еще в 2020 году утвердили перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования.

Правила работы детсадов:

Перед началом работы заведения всем работникам меряют температуру.

Детям должны мерить температуру перед входом в заведение.

Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 – не допускаются в заведение.

Родители, которые приводят ребенка в заведение, должны пользоваться масками.

Заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.

В игровой форме по собственному примеру воспитатели обучают детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

Что запрещено в детсадах: использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада. Также не разрешается проведение массовых мероприятий с участием детей более чем одной группы.

Что должны делать воспитателям для безопасности детей:

Осуществлять мониторинг состояния здоровья детей в течение дня.

Организовать обратную связь с родителями.

Сформировать библиотеку онлайн-материалов на случай смешанного обучения.

Организовывать время для дошкольников на свежем воздухе.

Помогать детям соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила.

Рассказывать детям о необходимости соблюдения ими санитарно-гигиенических правил в садике и дома.

Что рекомендуют делать родителям: