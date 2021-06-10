Как организовать инклюзивное обучение в школе: законодательные аспекты и советы

Министерство образования и науки заявило, что дети с особыми образовательными потребностями могут учиться в обычных школах на инклюзивной форме. Поэтому вопрос организации инклюзии в школах стал еще актуальнее.
Руководство школ и садиков должно уметь быстро систематизировать нормативно-правовые основы организации инклюзивного обучения. Ведь любые родители могут обратиться в школу с заявлением об обучении для ребенка.
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Директор Бердичевского инклюзивно-ресурсного центра Людмила Верещак рассказала про нормативно-правовые документы по вопросам организации инклюзивного обучения в учреждениях образования и дала свои рекомендации.
Как в школе организуется инклюзивное обучение
- Класс с инклюзивным обучением организуется на основании заявления родителей, заключения ИРЦ и при поддержке органа.
- Для этого создается необходимая материально-техническая и учебно-методическая база.
- После этого в школу набирают соответствующих педагогов.
- Во время обучения практический психолог должен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ООП.
Особенности инклюзивного обучения
- В одном классе может учиться от 1 до 3 детей с ООП.
- Каждый ребенок имеет право на индивидуальный учебный план.
- Дети с ООП учатся по типовым образовательным программам.
- Инклюзивное обучение должно иметь коррекционно-развивающую направленность.
- Для таких учеников должны создать индивидуальный учебный план.
- Над созданием и реализацией индивидуальной программы развития должна работать команда сопровождения.
Директор школы должен обеспечить:
- Приведение территории заведения, зданий и помещений в соответствие с требованиями государственных строительных норм по инклюзивности.
- Закупка необходимых учебно-методических и учебно-наглядных пособий, учебно-дидактивного и игрового оборудования.
- Взять на работу соответствующий штат работников, в частности ассистента воспитателя инклюзивной группы.
- Обустроить ресурсную комнату для проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий.
Кто такой ассистент учителя и что он делает
Главная задача ассистента – помогать учителю или воспитателю обучать детей с ООП. Он должен обеспечивать личностно ориентированное направление образовательного процесса.
Инклюзивное обучение в школе / Фото НУШ
К тому же, ассистент учителя должен работать не только с одним ребенком, который имеет особые образовательные потребности, но и со всем классом или группой. То есть ассистент учителя и учитель – это команда.
Педагогическая нагрузка ассистента учителя составляет 25 часов в неделю. На эту должность принимаются лица, имеющие педагогическую, высшую или профессиональную квалификацию.
Что должен уметь ассистент учителя:
- осуществлять педагогическое сопровождение ребенка с ООС в условиях инклюзивного обучения;
- помогать составлять и реализовывать индивидуальную программу развития ребенка;
- вести наблюдение и анализировать динамику развития ученика;
- налаживать взаимоотношения между всеми учениками;
- заниматься посреднической деятельностью в сфере воспитания и социальной помощи.
Что не делает ассистент учителя:
- не ведет самостоятельно урок, не дает самостоятельно заданий во время урока или домашних заданий;
- не осуществляет оценивание учащихся;
- не освобождает учеников от уроков;
- не составляет расписание посещения уроков учеником по ООП;
- не выбирает самостоятельно учебный материал и методики преподавания без согласования с учителями, которые работают в классе;
- не оказывает коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги;
- не осуществляет физическое сопровождение соискателя образования и не обеспечивает его социально-бытовые потребности и тому подобное.
К слову, правительство хочет отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.