Сайт "Вступ.ОСВИТА.UA" информирует поступающих и их родителей о ходе вступительной кампании в 2021 году.
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В частности, на сайте сразу с 14 июля начали публиковать рейтинговые списки поступающих во все вузы. Эти списки обновляются три раза в сутки (утром, днем и вечером).
Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуются результаты вступительных экзаменов, баллы сертификатов ВНО и другая информация, необходимая для полного информирования лиц о ходе вступительной кампании.
Сколько абитуриентов подали заявления в вузы? По данным Минобразования, по состоянию на утро 15 июля подано почти 275 000 заявлений и создано 234 000 е-кабинетов.
Добавим, что абитуриенты, которые еще не подали заявления о вступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в учреждениях высшего образования и найти специальности по определенным параметрам.
Подача заявлений онлайн через электронные кабинеты продлится до 23 июля (до 16 июля для поступающих, которые должны сдавать творческие конкурсы или экзамены в вузы).
Абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.
Как подать электронные заявления в вузы
Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:
- адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет);
- пароль для входа в кабинет;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серию и номер документа о полном общем среднем образовании;
- средний балл приложения к указанному документу.
После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380...), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.
Важно Поступление-2021: как подать документы и заявления в вузы – инструкция
Выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.
В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:
- приоритетность;
- обучение на бюджете или по договору;
- наличие образовательного уровня за бюджетные средства;
- результаты ВНО вашего сертификата.
Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Представленные заявления".
Как подать документы в вузы онлайн: видеоинструкция
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.