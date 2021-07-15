Сайт "Вступ.ОСВИТА.UA" информирует поступающих и их родителей о ходе вступительной кампании в 2021 году.

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В частности, на сайте сразу с 14 июля начали публиковать рейтинговые списки поступающих во все вузы. Эти списки обновляются три раза в сутки (утром, днем ​​и вечером).

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуются результаты вступительных экзаменов, баллы сертификатов ВНО и другая информация, необходимая для полного информирования лиц о ходе вступительной кампании.

Сколько абитуриентов подали заявления в вузы? По данным Минобразования, по состоянию на утро 15 июля подано почти 275 000 заявлений и создано 234 000 е-кабинетов.

Добавим, что абитуриенты, которые еще не подали заявления о вступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в учреждениях высшего образования и найти специальности по определенным параметрам.

Подача заявлений онлайн через электронные кабинеты продлится до 23 июля (до 16 июля для поступающих, которые должны сдавать творческие конкурсы или экзамены в вузы).

Абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.

Как подать электронные заявления в вузы

Сначала нужно зарегистрировать электронный кабинет по этой ссылке, где нужно указать ваши данные:

адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу.

После этого абитуриенту нужно ввести контактный номер телефона (в формате +380...), загрузить цветную фотографию (3х4 см), фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Важно Поступление-2021: как подать документы и заявления в вузы – инструкция

Выберите раздел "Подача заявлений". Там появится форма выбора конкурсных предложений для обучения. Далее в поле поиска выберите учебное заведение, в которое хотите поступить.

В пункте "Подать заявление" укажите следующие параметры:

приоритетность;

обучение на бюджете или по договору;

наличие образовательного уровня за бюджетные средства;

результаты ВНО вашего сертификата.

Все поданные заявления в электронном виде будут указаны в разделе "Представленные заявления".

Как подать документы в вузы онлайн: видеоинструкция

Сроки вступительной кампании в 2021 году