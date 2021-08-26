Опубликован рейтинг лучших школ в 2021 году по результатам ВНО

Специалисты составили ежегодный рейтинг лучших школ Украины по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Его возглавляет Киевский лицей "Интеллект", в лидерах также – Львовский физико-математический лицей-интернат и Черкасский физико-математический лицей.

Школы в рейтинге расположены по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества тестов, составленных выпускниками каждой школы.

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В целом в двадцатку лучших учебных заведений Украины по результатам ВНО-2021 вошли школы Киева, Днепра, Львова, Черкасс, Ивано-Франковска, Харькова и Одессы.

Рейтинг школ Украины в 2021 году

Первое место – столичный лицей "Интеллект" – там 79 выпускников составили 276 тестов ВНО на средний балл 188,6. Второе место – Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко – 153 выпускника лицея составили 599 тестов и получили средний балл ВНО на уровне 183,4. Третье место – Черкасский физико-математический лицей – 62 участника ВНО из лицея прошли 219 тестирований и получили в среднем 185,2 балла. Четвертое место – Ивано-Франковский лицей имени Николая Сабата – там 59 учеников составили 206 тестов ВНО и получили средний балл 184,5. Пятое место – лицей "Научная смена" – 153 ученика лицея составили 551 тест ВНО-2021 и получили средний балл на уровне 180.

Какие еще школы вошли в 20-ку лучших:

6 место – Харьковский физико-математический лицей № 27,

7 место – Киевский лицей "Престиж",

8 место – Киевский естественно-научный лицей № 145,

9 место – частная столичная школа Кey School,

10 место – учебно-воспитательный комплекс № 12 из Днепра,

11 место – частное заведение "Научно-исследовательская школа "Базис" в Киеве,

12 место – украинский физико-математический лицей КНУ им. Т. Шевченко,

13 место – "Украинско-Американский лицей" Днепра,

14 место – Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер",

15 место – Днепровский лицей информационных технологий при ДНУ им. Олеся Гончара,

16 место – Ришельевский научный лицей в Одессе,

17 место – гимназия № 153 имени А. С. Пушкина в Киеве,

18 место – гимназия № 178 в Киеве,

19 место – Львовская гимназия "Евшан",

20 место – Лицей "Голосеевский" № 241 в Киеве.

Полныйпо результатам ВНО в 2021 году – смотрите по этой ссылке

Добавим, что лучшим учебным заведением, представляющим небольшие города Украины, признан Калушский лицей им. Бахматюка, результаты выпускников которого позволили ему занять 28 позицию в рейтинге.

Кроме всеукраинского рейтинга школ Украины, также опубликованы рейтинги школ всех областных центров и областей Украины, а также рейтинги школ по отдельным предметам ВНО.

Так, лидером рейтинга по результатам ВНО среди областей стала Львовская область. Второе и третье места заняли Волынская и Сумская области соответственно.

В целом высокие результаты тестирования продемонстрировали выпускники учебных заведений Киевской, Харьковской и Ровненской областей.

Среди областных центров первое место по результатам ВНО выпускников получил Львов, на второй и третьей ступеньках расположились Киев и Ровно. Также высокие результаты тестирования продемонстрировали выпускники Харькова, Тернополя и Черкасс.

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Стоит отметить, что на результаты ВНО каждого участника влияет ряд факторов, среди которых, кроме качества организации образовательного процесса в учебном заведении, еще и тип и расположение заведения, педагогический коллектив, материальное положение и уровень образования семьи, условия обучения, самостоятельная подготовка к тестированию и тому подобное.

К слову, в 2020 году в рейтинге лучших школ лидировал Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко.

Интересно, что в этом году Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников, которые суммарно по четырем учебным предметам набрали не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

Поэтому, 32 самых умных выпускника школ будут соревноваться за 100 тысяч гривен от государства. Но они должны быть зачислены в текущем году в украинские вузы, чтобы получить денежное вознаграждение.