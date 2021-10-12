В Офисе Президента отметили, что онлайн-урок поможет молодому поколению определиться с профессией своей мечты, а также будет мотивировать учеников на построение успешной карьеры и реализацию себя в Украине.

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Онлайн-урок будет длиться 45 минут и начнется 12 октября в 11:00.

Все желающие, в том числе подростки, которые ищут свое призвание, и их родители, которые хотят помочь своим детям в поиске будущей профессии, смогут приобщиться к уроку в прямом эфире,

– отметили в ОП.

В онлайн-занятии примут участие известные украинцы, в частности:

шеф-повар Евгений Клопотенко,

нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк,

чемпионка мира по паракарате, телеведущая Ульяна Пчелкина

карьерный советник Анна Резниченко, которая проведет мастер-класс "Как определить профессию своей мечты".

Смотрите трансляцию урока профориентации:

Организаторами урока выступили Министерство образования и науки, Институт модернизации содержания образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования и компания HR YOU, при содействии уполномоченного ОП по вопросам прав ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

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