Как определить, врет ли ребенок, и не ошибиться: гарвардское исследование

Способны ли вы понять, когда ваш ребенок говорит неправду? А когда детей двое, и они обвиняют друг друга, то кто из них обманывает?

Гарвардские ученые доказали, что родители обвиняют своих детей ошибочно гораздо чаще, чем представляют. Ученые провели целых 6 исследований, в которых определили недостатки в анализе поведения "виновников" взрослыми.

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"Гнев невиновных"

Одно из метаисследований с ярким названием "Гнев невиновных" показало, что люди склонны опираться не на аргументы, факты или доказательства, а на эмоции подозреваемых. Это приводит к ошибочным выводам, в правильности которых взрослые еще и часто абсолютно убеждены.

В фактах человек склонен сомневаться и относиться к ним критически, эмоции влияют на подсознание и кажутся вполне понятными.

Суть исследования

В эксперименте приняли участие 230 человек, которых разделили на 2 группы и дали разные задачи. За отсутствие ошибок они бы получили бонус в размере 2 доллара. Одна группа имела простую задачу, а другая – сложную.

Работа, которую почти все выполняли правильно и воспринимали как легкий способ получить бонус – проставить большие буквы в тексте. Другая группа должна была удалить из текста все наречия, и участники чувствовали неуверенность в результатах своей работы.

Сложной задачей было удалить наречия / Фото Unsplash

После завершения задач все участники получили одно и то же сообщение, что в их работах найдено множество ошибок, и 2 доллара они не получат. Те, кто выполнял сложную задачу, вообще не разочаровывались и вели себя безразлично.

Исполнители легкого задания, которые были уверены в совершенстве своей работы, начали возмущаться. Они злились, раздражались, активно выражали несогласие или критиковали исследование. Были и те, кто неловко улыбался или хохотал.

Вывод

По сходным правилам родители оценивают своих детей. Если дети ведут себя спокойно или безразлично, то им доверяют. Если же ребенок злится, огрызается, активно обвиняет другого, оправдывается или спорит, взрослые автоматически начинают считать, что их малыш – врет.

Гнев и другие эмоции (кроме чувства стыда) являются ошибочным признаком вины, даже наоборот – истинным сигналом невиновности.

Эмоции не являются признаком вины / Фото Unsplash

К слову, во всех 6 исследованиях гарвардских ученых результаты были неутешительными. Участники всегда считали виновными тех, кто эмоционально реагировал на обвинения. Недоверие, в частности, также проявляли к тем людям, которые напоминали в судебных залах о своем праве молчать и отказывались вообще что-либо говорить. Если кто-то спокойно давал показания, то их считали правдивыми.

Как это изменить

Когда вы спрашиваете ребенка о каком-то проступке, не формулируйте вопрос так, будто уверены, что он это точно сделал. Говорите нейтрально, без обвинений. Если сын или дочь понимают, что их подозревают, и реагируют гневом, смехом или оскорблением, помните: это не доказывает, что они виновны.

Так же ничего не доказывает и спокойствие. Поэтому не ориентируйтесь на эмоциональные подсказки. Либо включите логику и разберите доказательства, либо вообще не делайте выводов о ситуациях, если вы лично не видели, что произошло. Лучше проигнорировать озорство, чем обидеть чадо несправедливыми обвинениями.