Как определить реальные мощности собственного бизнеса: совет эксперта

Открыть собственное дело и сделать его успешным – два главных шага предпринимателей, между которыми иногда месяца и даже года интенсивной работы. Часто идеи остаются так и нереализованными, а одной из основных причин этого является нехватка средств.

Как правильно рассчитать свои силы и финансы, необходимые для того, чтобы сделать проект успешным? Об этом и о подготовке реального плана рассказывает Павел Пластовец, независимый консультант по вопросам бизнес-инноваций.

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Общая ситуация

Не секрет, что около 90% всех новых малых предприятий в мире быстро приходят в упадок. При этом половина из них банкротиться еще в течение первых двух лет своего существования.

Такая тенденция одинаково касается всех отраслей бизнеса, особенно технологического сектора, где стартапы появляются и исчезают с молниеносной скоростью.

Владельцы таких компаний получают хороший опыт предпринимательства, и на вопрос "Почему так сложилось?", согласно опросу, отвечают:

не было спроса на рынке (42%);

закончились деньги (29%);

проблемы с командой (23%);

высокая и качественная конкуренция (19%);

низкие цены и большие затраты (18%);

не было эффективной бизнес-модели (17%).

Почему бизнес банкротиться / Фото Unsplash

В чем заключается проблема

Средства заканчиваются в момент, когда денежных потоков от клиентов, инвесторов и финансовых учреждений становится недостаточно для того, чтобы покрывать расходы бизнеса. Возникает вопрос, почему же осознание момента нехватки денег задерживается настолько, что бизнес не успевает принимать необходимые корректирующие управленческие решения, чтобы оставаться на плаву.

Низкая финансовая грамотность

Понятно, что с ростом доходов предприятия, увеличиваются и его расходы – это взаимосвязанные процессы. Однако на малых предприятиях часто отсутствует эффективное финансовое планирование – владельцы просто не знают, что это и зачем оно нужно.

Поэтому стратегическая деятельность у таких компаний отсутствует, а операционная – хаотичная, с большими кассовыми разногласиями и постоянной "ликвидацией финансовых пожаров".

Владельцы бизнеса прекрасно осознают важность финансов, однако не имеют достаточных знаний об инструментах для их полной эффективности.

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Математический "скелет" бизнеса

Владельцы малых предприятий должны четко осознать, что для руководства им просто необходимо научиться измерять, анализировать, планировать и предвидеть. Такой инструмент прогнозирования уже давно существует, и его название – финансовая бизнес-модель.

По сути, это математический "скелет" каждого бизнеса – четкая взаимосвязь ключевых параметров предприятия, которая имеет вид классических форм финансовой отчетности:

баланса;

оценки финансовых результатов;

данных о движении средств;

денежные потоки собственного капитала.

Финансовая бизнес-модель позволяет предсказать, как изменится прибыль вашего бизнеса, если вы захотите:

изменить цену продукта или сервиса;

привлечь дополнительную целевую аудиторию клиентов;

уменьшить продолжительность производственного цикла;

увеличить конверсию продаж;

запустить дополнительную программу лояльности для клиентов;

открыть новую точку продаж;

нанять новый персонал;

привлечь кредитные средства;

увеличить средний чек и тому подобное.

Математический "скелет" бизнеса / Фото Unsplash

Финансовая бизнес-модель – это ключевой инструмент в реализации стратегии компании, своеобразная шахматная доска для планирования и оценки различных сценариев будущего. Если не учесть все активные фигуры на игровом поле, то можно быстро получить "шах и мат" от рынка, конкурентов или потребителей услуг, тем самым оставшись вне бизнеса.

Именно правильная финансовая бизнес-модель предприятия позволяет определить реальные мощности бизнеса и необходимые затраты ваших личных сил на пути к успеху.

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