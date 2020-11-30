Министерство образования и науки определило даты проведения внешнего независимого оценивания абитуриентов, которые будут поступать в магистратуру в 2021 году.

Соответствующий календарный план проведения вступительных экзаменов на магистра утвердил и.о. министра образования Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба МОН.

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Даты проведения ВНО-2021 в магистратуру

Единый вступительный экзамен по иностранному языку будет проведен 30 июня 2020 года.

Единый профессиональный вступительный экзамен по праву состоится 2 июля 2020 года.

Проведение специальной сессии ЕВЕ по иностранному языку для участников, которые захотят пересдать вступительный экзамен состоится 11 сентября 2020.

Добавим, что регистрация поступающих для участия в ВНО начнется 11 мая и продлится до 3 июня 2020 года.

Известно, что в 2021 году результаты единого вступительного экзамена по иностранному языку будут обязательными для поступления на все магистерские специальности.

Приглашение-пропуск, в которых будет определено время и место проведения тестирования, участники ВНО получат до 16 июня. Зато объявление официальных результатов тестирования будет не позднее 13 июля. Даты проведения дополнительных сессий тестирования будут определены отдельно.

Добавим, что в 2020 году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЕ 2020-2021 годов, а результаты единого профессионального вступительного экзамена – только 2021 года.

Кроме того, в Минобразования рассказали, что для придания большего веса профессиональному вступительном экзамену по праву и общих учебных правовых компетентностей введены весовые коэффициенты. Теперь вуз сможет увеличить вес балла за профессиональный экзамен, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.