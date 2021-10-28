Проект посвящен литературным произведениям и изданиям, которые были опубликованы с 1991 по 2021 годы. К онлайн-голосованию присоединились более 34 тысяч человек, которые оставили свыше 267 тысяч голосов.
Важно BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, за которыми стоит охотиться
Во время отбора эксперты, литературоведы, переводчики и историки литературы сформировали длинный список из 100 изданий. А после голосования сформировался финальный список из 30 книг.
Лично я согласен с ТОП-3 в этом списке. Хочу верить, что большинство книг из перечня войдут в список чтения украинцев,
– подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.
Какая книга возглавила рейтинг? Главной для украинской независимости определили книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" (издательство Vivat, 2019), которая получила 9 535 голосов.
"Эта книга стала шансом украинцев возродить чтение как массовое явление. Когда я предложил книгу директору "Виват", то сказал, что она будет вечной. Я не знал о скандале, не готовился к суду", – сказал Вахтанг Кипиани.
Список 30 знаковых книг для украинской независимости
В перечень ТОП-30 книг вошли:
- "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", Вахтанг Кипиани (Vivat)
- "Триста поэзий", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Записки украинского самашедшего", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Черный ворон", Василий Шкляр ("Клуб семейного досуга")
- "Абетка", Иван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Украина: История", Орест Субтельный ("Лыбидь")
- "Даруся сладкая", Мария Матиос ("Пирамида")
- "Ворошиловград", Сергей Жадан ("Фолио")
- "Век Якова", Владимир Лис ("Клуб семейного досуга")
- "Ukraїner. Страна изнутри", Богдан Логвиненко ("Издательство Старого Льва")
- "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Полевые исследования украинского секса", Оксана Забужко ("Згода")
- Полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах
- "Интернат", Сергей Жадан (Meridian Czernowitz)
- Собрание сочинений Леси Украинки в 14 томах
- "Украина. История с грифом "Секретно", Владимир Вятрович ("Клуб семейного досуга")
- "Доця", Тамара Гориха Зерня ("Белка")
- Полное собрание сочинений Тараса Шевченко ("Научное мнение")
- "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий", Оксана Забужко ("Факт")
- "Феликс Австрия", София Андрухович ( "Издательство Старого Льва")
- "Танго смерти", Юрий Винничук ("Фолио")
- "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму", Лесь Подервянский ("Фолио")
- "Иловайск", Евгений Положий ("Фолио")
- "Летопись", Самуил Величко ("Клио")
- "Врата Европы", Сергей Плохий ("Клуб семейного досуга")
- "Село не люди" Люко Дашвар ("Клуб семейного досуга")
- "Украинки в ГУЛАГе. Выжить значит победить", Оксана Кись (институт народоведения НАН)
- "Червоный", Андрей Кокотюха ("Клуб семейного досуга")
- "Очерк истории Украины. Формирование модерной нации XIX–XX века", Ярослав Грицак ("Генезис")
- "Московиада", Юрий Андрухович ("Лилея-НВ")
В Институте книг добавили, что цель проекта – отметить самые масштабные достижения украинской нации за историю ее независимости и переосмыслить украинскую литературу и книжный опыт независимой Украины.
К слову, пророссийский политик Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Бывшему "адвокату" украинского поэта не удалось ни запретить книгу о диссиденте, ни изъять из нее часть текста.