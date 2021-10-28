Проект посвящен литературным произведениям и изданиям, которые были опубликованы с 1991 по 2021 годы. К онлайн-голосованию присоединились более 34 тысяч человек, которые оставили свыше 267 тысяч голосов.

Важно BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, за которыми стоит охотиться

Во время отбора эксперты, литературоведы, переводчики и историки литературы сформировали длинный список из 100 изданий. А после голосования сформировался финальный список из 30 книг.

Лично я согласен с ТОП-3 в этом списке. Хочу верить, что большинство книг из перечня войдут в список чтения украинцев,

– подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.

Какая книга возглавила рейтинг? Главной для украинской независимости определили книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" (издательство Vivat, 2019), которая получила 9 535 голосов.

"Эта книга стала шансом украинцев возродить чтение как массовое явление. Когда я предложил книгу директору "Виват", то сказал, что она будет вечной. Я не знал о скандале, не готовился к суду", – сказал Вахтанг Кипиани.

Список 30 знаковых книг для украинской независимости

В перечень ТОП-30 книг вошли:

"Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", Вахтанг Кипиани (Vivat) "Триста поэзий", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Записки украинского самашедшего", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Черный ворон", Василий Шкляр ("Клуб семейного досуга") "Абетка", Иван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Украина: История", Орест Субтельный ("Лыбидь") "Даруся сладкая", Мария Матиос ("Пирамида") "Ворошиловград", Сергей Жадан ("Фолио") "Век Якова", Владимир Лис ("Клуб семейного досуга") "Ukraїner. Страна изнутри", Богдан Логвиненко ("Издательство Старого Льва") "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Полевые исследования украинского секса", Оксана Забужко ("Згода") Полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах "Интернат", Сергей Жадан (Meridian Czernowitz) Собрание сочинений Леси Украинки в 14 томах "Украина. История с грифом "Секретно", Владимир Вятрович ("Клуб семейного досуга") "Доця", Тамара Гориха Зерня ("Белка") Полное собрание сочинений Тараса Шевченко ("Научное мнение") "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий", Оксана Забужко ("Факт") "Феликс Австрия", София Андрухович ( "Издательство Старого Льва") "Танго смерти", Юрий Винничук ("Фолио") "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму", Лесь Подервянский ("Фолио") "Иловайск", Евгений Положий ("Фолио") "Летопись", Самуил Величко ("Клио") "Врата Европы", Сергей Плохий ("Клуб семейного досуга") "Село не люди" Люко Дашвар ("Клуб семейного досуга") "Украинки в ГУЛАГе. Выжить значит победить", Оксана Кись (институт народоведения НАН) "Червоный", Андрей Кокотюха ("Клуб семейного досуга") "Очерк истории Украины. Формирование модерной нации XIX–XX века", Ярослав Грицак ("Генезис") "Московиада", Юрий Андрухович ("Лилея-НВ")

В Институте книг добавили, что цель проекта – отметить самые масштабные достижения украинской нации за историю ее независимости и переосмыслить украинскую литературу и книжный опыт независимой Украины.

Актуально о книге "Дело Василия Стуса"! Журналист и историк Вахтанг Кипиани написал книгу "Дело Василия Стуса". В ней есть информация о суде над поэтом и диссидентом. Адвокатом Василия Стуса был Виктор Медведчук, поэтому в книге упоминается и его имя.



Виктор Медведчук из-за книги подал в суд. Мол, отдельные отрывки из книги оскорбляли его честь и достоинство. В октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".



После этого издательство объявило о новом тираже книги. Но уже 19 марта суд удовлетворил апелляцию Вахтанга Кипиани и издательства – и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".

К слову, пророссийский политик Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Бывшему "адвокату" украинского поэта не удалось ни запретить книгу о диссиденте, ни изъять из нее часть текста.