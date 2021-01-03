С опозданиями учеников сталкивался, наверное, каждый учитель. И если иногда это происходит действительно по уважительной причине, то некоторые школьники делают это постоянно. Как борются с непунктуальностью детей в других странах – читайте в материале.

Недавно в соцсетях развернулась дискуссия о том, что делать, если ученик регулярно опаздывает на уроки. Издание "Освитория" выяснило, как наказывают за это школьников в других странах мира.

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Как борются с опозданием в других странах

Дания

В этой стране самое лояльное отношение к детям. Там ученики начальных классов часто опаздывают на уроки, но это не имеет для них никаких последствий. Учитель даже не может сделать замечание, чтобы не обидеть публично ребенка.

Однако уже в старшей школе несколько опозданий зачислят как пропуск урока без уважительных причин. Если пропусков много – ученика отчисляют из школы. Но он может возобновиться в школе, демонстрируя знания на дополнительных экзаменах.

Финляндия

Количество пропусков указано в личном деле каждого ученика в Финляндии. Обычно на них не обращают внимания, но при переходе в старшую школу это может повлиять на то, кого из учеников примут, если баллы за обучение будут одинаковы.

Однако за регулярные опоздания в старшей школе ученика могут оставить на час после уроков – без задач, просто посидеть за партой и подумать.

США

В этой стране акцент делают на поощрениях и желании победы. Например, класс делят на 2-3 группы, которые соревнуются между собой, кто из них более пунктуальный. У кого за месяц меньше опозданий, те и победили и попали на "доску победителей".

Кроме того, пунктуальные ученики за семестр получают приятные призы и грамоты, которые потом при поступлении в университет или поиске работы демонстрируют как "социальные достижения".

Интересная история с опозданием на урок в США. Недавно в штате Орегон произошел скандал, когда соцсети показали фото мальчика, который из-за опоздания сидит за отдельным столом в столовой и даже не ест, а читает учебники, пока другие обедают.



Мама ребенка Николь Гарлофф написала, что наказание несправедливое, ведь она просто не может привозить сына вовремя, потому что ее старенькая машина постоянно ломается. Поэтому люди собрали деньги семье на новое авто и подарили талоны на определенное количество ремонтов и замену масла.

Германия

Там если ученик недополучил знания, то он должен отработать пропущенное, то есть выполнить дополнительные задачи. Это может быть домашнее задание, реферат, работа после уроков или на перемене.

Однако иногда в Германии догонять обучение надо в школе, а не в одиночку, даже если ребенок болел или имел другие уважительные причины. Поэтому, вместо каникул он посещает школу летом, а родители платят за дополнительное обучение.

Великобритания

В Британии если ребенок опаздывает более чем на треть урока (более 15 минут), ему придется отрабатывать день. В одних школах – дополнительными задачами, в других – обучением в выходной.

Также есть школы, где снижается оценка за поведение (точнее "за ответственность"), и если опозданий много, ученикам, которые имеют низкий балл, придется повторять курс, так же как когда ученик не усваивает учебный материал.

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Известно, что в некоторых графствах Англии за опоздание на первый урок детей до 12 лет отвечают родители. Придется заплатить штраф в размере 60 фунтов стерлингов. Если же эти деньги не внесены в течение месяца, долг увеличивается вдвое.

Казахстан

Там официально учитель не имеет права не впускать того, кто опоздал, в класс или как-то еще наказывать. Но в одной из школ Нур-Султана недавно заявили, что школьники, которые опаздывают, будут мыть пол в коридоре. Педагоги считают, что труд облагораживает человека, а родители поддержали это.

Китай

В большинстве школ Китая родителям приходится платить штраф, если их дети опаздывают на занятия (около 1,29 доллара за каждую минуту опоздания). А если в семье нет таких средств, ребенку придется отжиматься 500 раз.

Пакистан

В этой мусульманской стране опоздание считается грехом. Поэтому если ученик опоздал хотя бы на пару минут, он должен читать вслух Коран, причем все необходимые тексты займут около 8 часов. Интересно, что так же обойдутся и с учителем, который не начал урок вовремя.

Южная Корея

В этой стране жесткие методы воспитания. К примеру, за опоздание придется сидеть с поднятыми руками к концу урока или весь день стоять у доски. Нарушением считают приход даже на 1 минуту позже начала урока.