Как оплачивают работу педагогов на оккупированных территориях: объяснение Минобразования

Педагоги на временно оккупированных территориях будут получать зарплату. Механизм оплаты объяснил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, закон гласит, что вынужденный простой оплачивают в размере двух третей от заработной платы. У Минобразования и профсоюза педагогов есть соглашение, согласно которому руководители образовательных учреждений должны обеспечить среднемесячную выплату зарплаты работникам.

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Оплатой должны заниматься местные власти

Шкарлет объяснил: если простой происходит не по вине работников, тогда платят среднюю заработную плату. Это было поручено выполнять органам управления в сфере образования местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Проведение выплат заработной платы может быть, если на оккупированной территории продолжается образовательный процесс по украинским стандартам и есть возможность выехать на подконтрольную украинским властям территорию для осуществления казначейских процедур,

– отметил министр.

По его словам, те педагоги, которые будут преподавать по российским стандартам, будут считаться коллаборантами. Их ждет уголовное наказание.

"Мы категорически не воспринимаем внедрение образовательного процесса по российским стандартам. 15 директоров школ уже уволились, ведь не желают работать на оккупантов. Этим директорам в любом случае выплатят заработную плату, их возобновят на работе после установления украинской власти на этих территориях", – заявил Шкарлет.