Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая рассказала, что больше всего нарушений обнаружили в лагерях и санаториях в Херсонской и Харьковской областях.

К теме Что ученикам почитать летом: 10 интересных книг вне школьной программы

Кроме того, из-за нарушения законодательства не открылись 2 заведения в Кировоградской и Одесской областях.

Несоответствие санитарным нормам обнаружили в 641 столовой, а это 32% от общего количества заведений оздоровления и отдыха. В частности, в 37 пищеблоках не хватало оборудования.

Госпродпотребслужба в результате проверок составила 429 предписаний и 36 протоколов об административных правонарушениях. Также отстранили от работы 26 работников.

Но, по словам Магалецкой, есть и хорошая новость – с начала оздоровительного сезона, то есть уже за половину лета – не было зарегистрировано ни одной вспышки острой кишечной инфекционной заболеваемости в учреждениях оздоровления и отдыха.

"Наши специалисты будут создавать все условия для того, чтобы отдых детей был не только приятным, но и безопасным", – добавила она.

К слову, чтобы дети могли весело и с пользой провести летние каникулы, родители отправляют их в лагеря. Куда лучше отправить ребенка в 2021 году – смотрите перечень летних лагерей в статье.