Речь идет о 92 учениках Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 "Школа – детский сад" и еще 1 взрослом – матери школьника.

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Представители Офиса Президента поехали в Хмельницкий из-за массового отравления детей

В Хмельницкой областной госадминистрации 14 сентября состоялась встреча местной власти , представителей правоохранительных органов, Офиса Президента , правительства, а также родителей пострадавших школьников и директора учебного заведения, в котором произошел инцидент.

Речь о массовом отравлении детей в учебно-воспитательном объединении №1.

Госпродпотребслужба обнаружила стафилококк у 4 работников столовой – на руках, халатах и другом – и в еде.

По этому поводу начали уголовное производство , для анализов возьмут и повторные пробы.

По итогам разговора заместительница главы Офиса Президента Юлия Соколовская подчеркнула , что:

Реформа питания в школах – это не только изменение меню или ремонт помещений.

Нужно также менять "отношение персонала к мерам гигиены и санитарным нормам".

За допущение случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнения санитарных норм поварами и персоналом, а также за отсутствие должного контроля со стороны руководства виновные понесут реальную ответственность,

– заверила она.

Пока что же директора школы, где отравились дети, в Офисе Президента рекомендуют отстранить от исполнения обязанностей.

"К счастью, отравления не привело к непоправимому. Но этот случай должен стать уроком для других заведений – как важно контролировать и соблюдать все нормы и правила", – подытожила Соколовская.