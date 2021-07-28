Увеличение насилия и беременности среди детей: ООН призывает как можно быстрее открыть школы

Организация Объединенных Наций призывает поскорее открыть школы несмотря на пандемию COVID-19. Из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей. Сейчас на кону стоит образование более 600 миллионов учеников.

ООН призывает как можно быстрее открыть школы

Некоторые школы сейчас закрыты на летние каникулы, некоторые – продолжают работать. Но более 600 миллионов школьников в странах, где идет обучение, лишены возможности учиться из-за пандемии.

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Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер считает несправедливым то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми. "Школы должны закрываться последними и открываться первыми", – отметил он.

По его словам, сегодня перед многими лидерам государств стоит сложный выбор – вводить ограничения или сталкиваться с массовым распространением опасной болезни. В ЮНИСЕФ считают, что школы все же должны быть открытыми.

Есть явные доказательства того, что начальные и средние школы не входят в число основных факторов передачи заболевания. При этом потери, связанные с тем, что дети не ходят в школу, возможно, никогда не будут возмещены,

– заявил представитель ЮНИСЕФ.

Школы все еще закрыты из-за пандемии

На сегодня начальные и средние школы закрыты в 19 странах. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе во время пандемии почти в половине стран школы были закрыты более чем на 200 дней.

А в странах Африки в школу сейчас не ходят около 40% всех детей школьного возраста (это 4 из 10 учеников).

"В этом регионе мы наблюдаем повторное закрытие школ из-за недавнего всплеска COVID-19. При этом более 32 миллионов детей не посещают школу из-за пандемии или не вернулись после того, как их школы открылись раньше", – сказал Джеймс Элдер.

Кроме того, у многих школьников в странах с низким уровнем дохода нет компьютеров, смартфонов или даже доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться.

Насилие и беременность вместо обучения

По словам Джеймса, в вопросе открытия школ речь идет не только об обучении, но и о безопасности. Вместо уроков во время карантина детям пришлось столкнуться с тревогой, насилием и подростковой беременностью.

Возьмем Уганду: с марта 2020 года по июнь 2021 года количество беременностей среди молодежи 10 – 24 лет, которые обратились за медицинской помощью, увеличилось более чем на 20%,

– подчеркивает представитель Детского фонда.

Также страны испытали серьезные экономические последствия, связанные с нынешними проблемами в сфере образования. Согласно докладу Всемирного банка, речь идет о потере не менее 10 триллионов долларов.

К слову, через месяц школьники вернутся в школы. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.