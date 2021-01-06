В Украине есть несколько тысяч сел, которые не имеют доступа к скоростному интернету. Но в январе вводят локдаун, поэтому большинству школ придется перейти снова на онлайн-обучение. Как при таких условиях обеспечивают обучение для детей в странах Латинской Америки – читайте в материале.

Издание "Новая украинская школа" подготовило несколько фактов с опытом стран, где проблему с интернетом решают максимально эффективно.

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Колумбия

Через три недели после начала карантина в Колумбии началась радиотрансляция учебных подкастов. Эта инициатива принадлежит объединению учителей Колумбии и имеет целью развитие детей из разных слоев населения.

Эта программа уже реализовала 10 сезонов и более 70 серий учебного материала, которые транслируются через местные радиостанции, мессенджер WhatsApp и другие цифровые платформы.

Продолжительность каждого эпизода составляет в среднем 10 минут. Трансляция происходит дважды в день – утром и вечером, что позволяет учащимся вернуться к уже прослушанному или приобщиться к обучению в удобное время.

Учителя могут использовать радиоуроки, комбинируя их с другими методиками онлайн-обучения. Например, ученики могут обсуждать в WhatsApp с учителем услышанное во время трансляции, выполнять домашние задания и отправлять их на проверку.

Бразилия

В бразильском штате Сан-Паулу одна из крупнейших школьных систем – более 3,5 млн учащихся и около 5 тысяч школ.

В стране, при введении дистанционного обучения, дополнительно разработали и напечатали учебные комплекты, прежде всего, для младшей школы. Комплект содержит учебники, литературу и методички для родителей по обучению. С адресной доставкой этих материалов педагогам помогала полиция.

Кроме того, государственные школы в Бразилии занимаются детьми из малообеспеченных семей, предоставляя им ежедневное бесплатное питание. Во время карантина семьям перечисляли денежную помощь.

Также сразу в начале карантина для поддержки учителей был создан образовательный медиацентр, который имел специальное приложение для временного бесплатного доступа к частным образовательным платформам.

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Позже началась полноценная трансляция образовательного контента для детей и учителей на четырех телеканалах. К созданию видеоконтента привлечены лучшие педагоги страны.

Кроме этого, учащимся и студентам спонсировали учебные онлайн-пакеты с бесплатным трафиком для определенных сайтов.

Перу

Министерство образования Перу с началом карантинных ограничений запустило многоканальное дистанционное обучение "Учись дома", причем разработали и запустили его всего за 12 дней.

Оно полностью соответствует национальной учебной программе страны и может воспроизводиться по четырем каналам: телевидение, радио, интернет и печатные материалы.

По данным ЮНИСЕФ, 85% семей в Перу имеют телевизор, 84% – радио, 82% – мобильные телефоны и только 24% – доступ к интернету. Поэтому обеспечить доступ к материалам детям из отдаленных регионов было сложно.

К реализации проекта привлекали как государственные, так и частные теле- и радиостанции. Также там разработали новую цифровую платформу с адаптированием к мобильным устройствам. Эта платформа дает возможность поддерживать неограниченное количество пользователей одновременно, а также отличается "веблегкостью" – возможностью использовать в местностях с плохой пропускной способностью интернета.

Партнерами программы также стали популярные мобильные приложения. А для учителей разработали инструкции по поддержке учеников и их родителей.

Чили

Особенность образовательной системы Чили – наличие, кроме обычных школ, заведений так называемого "второго шанса". Это система школ для детей и подростков из проблемных семей.

Обычно в такие заведения ходили дети, которые до того пытались учиться в обычных школах, но из-за семейных проблем (алкоголь, наркотики и тому подобное) вынуждены были бросить учебу.

В основном, ученики не только не имеют доступа к интернету дома, но и имеют низкий уровень цифровой грамотности. Поэтому в Перу сделали акцент на использовании мобильных телефонов, так как 95% учеников имеют гаджеты. Обучение происходит с помощью бесплатных социальных сетей – WhatsApp, Instagram и Facebook.

Основная задача школ "второго шанса" – дать не только академические знания, но и эмоциональную, и социальную поддержку. Поэтому учителя поддерживают своих учеников круглосуточно через группы в WhatsApp.

Как происходит онлайн-обучение в Перу? Фотографии из пособия ученикам отправляют в WhatsApp и размещают на страницах школ в Facebook и Instagram. Ученики могут выполнять домашние задания и отправлять учителю свои работы.

Кроме того, школьникам позволяют выполнять задачи удобным для себя способом – письменно, на компьютере, с помощью дополнительных программ. Также детей поощряют к выполнению нестандартных заданий – групповых и индивидуальных проектов, виртуальных соревнований и тому подобное.